Alistan homenaje a Pedro Friedeberg en el Palacio de Bellas Artes

El instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció que rendirá un homenaje póstumo al artista plástico, arquitecto y diseñador Pedro Friedeberg el jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El homenaje contará con la presencia de Carmen Gutiérrez, compañera de vida del artista, así como de sus hijos, Diana y David. También participarán María Brito, representante de la Fundación Pedro Friedeberg, y Déborah Holtz, escritora y periodista, amiga cercana del maestro, con quien colaboró durante 25 años.

Pedro Friedeberg, artista mexicano.

Friedeberg es considerado una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo mexicano, quien falleció el pasado 5 de marzo, a los 90 años.

Creador de la emblemática Silla-mano, obra surrealista que le dio reconocimiento internacional, dejó un amplio legado en la pintura, la escultura y el diseño.

Friedeberg nació el 11 de enero de 1936 en Florencia, Italia, en el seno de una familia judío-alemana.

Sus padres huyeron de Europa al estallar la Segunda Guerra Mundial y llegaron a México cuando Friedeberg tenía tres años. Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero dejó la carrera inconclusa para dedicarse de lleno a la creación artística, por consejo de Mathias Goeritz.

Inició su trayectoria profesional en 1959 con su primera exposición individual en la Galería Diana, en la Ciudad de México, gracias al apoyo de Remedios Varo. Posteriormente incursionó en diversas disciplinas y recibió reconocimientos como icono del diseño.

Silla mano de Pedro Friedeberg Elizabeth Velázquez

En 1961 formó parte de Los Hartos —junto con Mathias Goeritz, José Luis Cuevas, Ida Rodríguez Prampolini, Jesús Reyes Ferreira y Alice Rahon—, grupo inspirado en los principios del dadaísmo que promovía el antiarte como una postura crítica frente a las corrientes artísticas dominantes y rechazaba las convenciones sociales y políticas.

A lo largo de su trayectoria, Friedeberg realizó más de 180 exposiciones individuales. En 1993 recibió la Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y, en 2012, le fue otorgada la Medalla Bellas Artes, máximo reconocimiento que entrega el Gobierno de México, a través del INBAL, a destacadas figuras de la creación artística.

Su obra, detalló el INBAL, forma parte de colecciones públicas y privadas en México y el extranjero, entre ellas las del Museo de Arte Moderno (MAM), el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, el Los Angeles County Museum of Art (LACMA), el Denver Art Museum y la Smithsonian Institution, en Estados Unidos.