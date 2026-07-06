El misterio de la fe guarda relatos donde el perdón desafía toda lógica humana y transforma vidas desde la eternidad. Al revisar el santoral de hoy lunes 6 de julio, la figura de Santa María Goretti resplandece no solo por su pureza, sino por la asombrosa capacidad de perdonar a su agresor mientras agonizaba.

Según los registros históricos custodiados por el Martirologio Romano, esta joven italiana fue canonizada en 1950 por el Papa Pío XII. Su festividad litúrgica conmemora el triunfo de la gracia divina sobre la violencia y el rencor mundano.

Qué santo se celebra hoy 6 de julio: Santa María Goretti, la mártir que sanó a su asesino Canva

¿Qué santo se celebra hoy lunes 6 de julio?

El santo que se celebra hoy lunes 6 de julio es Santa María Goretti, una joven de doce años martirizada en 1902. Es reconocida universalmente como la patrona de la juventud, de las víctimas de abuso y del perdón familiar.

Nacida en una familia humilde en Corinaldo, Italia, María enfrentó una vida de intensos trabajos agrícolas y privaciones materiales tras la muerte de su padre. A pesar de los desafíos cotidianos, su madurez espiritual asombraba a quienes convivían con ella en las zonas rurales de Nettuno.

El 5 de julio de 1902, un joven vecino llamado Alessandro Serenelli intentó violarla bajo amenazas de muerte. María registró una resistencia firme, exclamando que aquello era un pecado que ofendía gravemente a Dios. Furioso, Alessandro la apuñaló brutalmente en catorce ocasiones antes de escapar.

Su agonía duró casi veinticuatro horas en el hospital de San Juan de Dios. Durante esos dolorosos momentos, cuando el sacerdote le preguntó si perdonaba a su asesino, ella respondió con lucidez: "Sí, por el amor de Jesús lo perdono, y quiero que él también esté conmigo en el paraíso".

Años más tarde, en su celda de prisión, Alessandro experimentó una profunda conversión espiritual tras soñar que María le entregaba lirios blancos. Al cumplir su condena, asistió a la canonización de la joven junto a la madre de esta, un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia.

Qué santo se celebra hoy 6 de julio: Santa María Goretti, la mártir que sanó a su asesino Canva

Cómo pedir la intercesión del santo de hoy lunes 6 de julio

Para pedir el auxilio de Santa María Goretti hoy lunes 6 de julio, los devotos suelen encender una vela blanca y rezar pidiendo paz interior, fortaleza ante la tentación o la gracia de sanar heridas emocionales causadas por ofensas graves.

Símbolos litúrgicos : En su iconografía siempre destacan los lirios (pureza) y la palma del martirio.

: En su iconografía siempre destacan los lirios (pureza) y la palma del martirio. Intenciones de oración: Es invocada frecuentemente por padres que buscan proteger la inocencia de sus hijos.

Es invocada frecuentemente por padres que buscan proteger la inocencia de sus hijos. Sanación del alma: Su auxilio es clave para quienes luchan contra el resentimiento y desean liberar su corazón mediante el perdón sincero.

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Oración a Santa María Goretti para pedir auxilio

Oh Santa María Goretti, que fortalecida por la gracia de Dios no dudaste en derramar tu sangre para conservar tu pureza virginal. Míranos con compasión en medio de las batallas de este mundo.

Alcánzanos del Señor la fuerza para rechazar el pecado y el valor indispensable para perdonar a quienes nos han ofendido. Tú que consolaste a tu agresor, intercede por nuestras necesidades urgentes y concédenos un corazón puro. Amén."

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Santoral completo: Otros santos celebrados el lunes 6 de julio

El santoral de hoy lunes 6 de julio incluye también la conmemoración de otros valiosos mártires, obispos y confesores que edificaron la Iglesia primitiva en diversas regiones del mundo.

San Rómulo de Fiesole: Discípulo de San Pedro, enviado a evangelizar la región de Toscana, donde sufrió el martirio junto a varios compañeros.

Discípulo de San Pedro, enviado a evangelizar la región de Toscana, donde sufrió el martirio junto a varios compañeros. Santa Dominica de Tropea: Joven virgen que padeció crueles tormentos y el martirio bajo la persecución del emperador Diocleciano.

Joven virgen que padeció crueles tormentos y el martirio bajo la persecución del emperador Diocleciano. San Goar de Aquitania: Sacerdote y ermitaño conocido por su inmensa hospitalidad hacia los viajeros y peregrinos del río Rin.

Sacerdote y ermitaño conocido por su inmensa hospitalidad hacia los viajeros y peregrinos del río Rin. San Justo de Condat: Monje ejemplar que consagró su existencia a la contemplación ascética en las montañas del Jura.

Monje ejemplar que consagró su existencia a la contemplación ascética en las montañas del Jura. San Monena de Killeavy: Abadesa irlandesa que fundó numerosos monasterios y destacó por guiar almas con profunda sabiduría espiritual.

Que la devoción compartida durante este lunes bendiga tus proyectos familiares y llene de paz tus espacios cotidianos. No dejes de revisar nuestro espacio litúrgico antes de la conmemoración de mañana, donde descubriremos las asombrosas gracias del próximo protector del calendario eclesiástico.