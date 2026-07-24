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Arranca el Festival Paax GNP

Bajo la dirección de Alondra de la Parra, este encuentro que se realiza en la Riviera Maya, concluirá el próximo 2 de agosto

Por: Juan Carlos Talavera

Bajo la dirección de Alondra de la Parra, el Festival Paax GNP llega a su quinta edición.
Bajo la dirección de Alondra de la Parra, el Festival Paax GNP llega a su quinta edición.Foto: Juan Carlos Talavera.

PLAYA DEL CARMEN.– Con un acento marcado en la ópera y la zarzuela arrancó ayer la quinta edición del Festival Paax GNP, que dirige Alondra de la Parra, el cual concluirá el próximo 2 de agosto, y contará no sólo con estrellas de la lírica como Rolando Villazón, Serena Sáenz, Gaëlle Arquez y Arturo Chacón-Cruz, sino que también incluirá la participación especial de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, integrada por los concertinos Víctor Arriola, Anne-Marie Nort; del Coro de la Comunidad de Madrid y figuras del ballet como Christopher Wheeldon e integrantes del Joffrey Ballet.

El público asistió a la inauguración del Festival Paax GNP, que se realiza en el Hotel XCaret Arte, en Quintana Roo.
El público asistió a la inauguración del Festival Paax GNP, que se realiza en el Hotel XCaret Arte, en Quintana Roo.Foto: Juan Carlos Talavera.

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