Arranca el Festival Paax GNP

PLAYA DEL CARMEN.– Con un acento marcado en la ópera y la zarzuela arrancó ayer la quinta edición del Festival Paax GNP, que dirige Alondra de la Parra, el cual concluirá el próximo 2 de agosto, y contará no sólo con estrellas de la lírica como Rolando Villazón, Serena Sáenz, Gaëlle Arquez y Arturo Chacón-Cruz, sino que también incluirá la participación especial de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, integrada por los concertinos Víctor Arriola, Anne-Marie Nort; del Coro de la Comunidad de Madrid y figuras del ballet como Christopher Wheeldon e integrantes del Joffrey Ballet.

El público asistió a la inauguración del Festival Paax GNP, que se realiza en el Hotel XCaret Arte, en Quintana Roo. Foto: Juan Carlos Talavera.