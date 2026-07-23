Van por defensa de la Casa del Poeta; cuestionan destrucción de vocación histórica

El Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde rechazó la pretensión de inscribir a la Casa del Poeta como Centro Generador de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como anunció la dependencia el pasado 13 de julio, “ya que esta medida implica la destrucción de su vocación histórica”.

Así lo expresaron este día en un comunicado difundido en sus redes sociales, y advirtieron que “hacer ‘uso, aprovechamiento y explotación’ comercial del inmueble es el objeto de dicha figura legal, para habilitar al gobierno a recibir ingresos a través de la renta de espacios, la producción de espectáculos comerciales”.

También señalaron que la conversión del Café-Bar “Las Hormigas” en un negocio lucrativo concesionado desfigura su naturaleza literaria y convierte a la Casa del Poeta “en un espacio rentable de la zona, eliminando la gratuidad que lo caracterizó e imponiendo sobre ella una visión patrimonialista y neoliberal de la cultura que nada tiene que ver con la izquierda, y mucho menos con la poesía”.

Rechazo tajante de la comunidad artística y cultural

Piden claridad sobre Casa del Poeta 'Ramón López Velarde' Es

La respuesta del Comité, explicaron, llegó luego de llevar a cabo una amplia deliberación con la comunidad poética.

Y añadieron:

La medida administrativa anunciada, junto con la grosera insistencia en la mentira de que la vocación histórica del Café-Bar Las Hormigas ha sido ‘el diálogo creativo de naturaleza interdisciplinaria’ es ya una desvergonzada confesión de que la secretaria Ana Francis López Bayghen continúa con la intención de desnaturalizar la programación y los espacios de la Casa del Poeta, medida que la comunidad artística y cultural ya rechazó tajantemente”.

En el documento, los poetas lamentaron que “los anuncios relativos a la preservación de su vocación histórica, y el reconocimiento de su identidad literaria, no pueden ser sino mera retórica vacía, ya que están en abierta contradicción con el entramado administrativo propuesto, así como con la convocatoria de mesas de trabajo destinadas a construir ‘el proyecto del espacio’, lo que borra nuevamente su historia y resulta inadmisible”.

Insistieron en que los parámetros institucionales que deben regir a la Casa del Poeta, incluida la programación de las actividades, “deben provenir del objeto de utilidad pública del Decreto de Expropiación, así como de las políticas institucionales que durante tres décadas rigieron al recinto, no de iniciativas personales o de grupos de interés ajenos a la institución surgidas en mesas de trabajo, convocatorias y consultas a modo”.

Exigen creación de nuevo régimen jurídico para la Casa del Poeta

Fachada de La Casa del Poeta QUETZALLI GONZALEZ

Ante esta situación, que calificaron como “indefensión jurídica de la Casa del Poeta” —ubicada en la colonia Roma— y la insistencia de la SC local “por destruirla”, el Comité exigió al Congreso de la CDMX y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, “la creación de un nuevo régimen jurídico para la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Esto, a partir de un instrumento legal más adecuado para el propósito, que defina con claridad su objeto social y su régimen de gobierno interno, la partida presupuestal para su operación y mantenimiento y que respete escrupulosamente la historia, la identidad y las políticas institucionales que rigieron durante 30 años a la institución hasta la extinción del comodato, a fin de garantizar su naturaleza como espacio medular de la poesía mexicana y de futuras generaciones de poetas”.

Los poetas también advirtieron que el Comité de Defensa de Casa del Poeta “no participará en mesas, consultas y convocatorias en tanto no se detenga la propuesta administrativa de la SC de la CDMX y no se atienda la propuesta de la refundación jurídica de la institución”.

De no hacerlo, expusieron, “solicitaremos a las autoridades federales declaren jurídicamente a la Casa del Poeta como una institución de naturaleza federal, a fin de dar pleno cumplimiento a su objeto de utilidad pública”.

Finalmente, el Comité anunció la conformación del Frente de Defensa de la Casa del Poeta, integrado por poetas y escritores de todo el país que se adhirieron al documento publicado, así como la creación de “La Casa del Poeta en Resistencia” que llevará a cabo lecturas de poesía y diversas actividades de protesta tanto en la capital, como a nivel nacional, para lo cual lanzaron una convocatoria a toda la comunidad.

Recuerdan decreto de expropiación

Casa del Poeta: Frenan actividades y nombramientos en primera mesa de diálogo Juan Carlos Talavera

El Comité recordó que la Casa del Poeta fue rescatada por escritores y el gobierno del entonces Distrito Federal, a través de un decreto de expropiación en el que se establecen de manera exclusiva a la literatura y la poesía como su objeto de utilidad pública.

Y señalaron que, desde su creación, en 1991, la fundación que la dirigió cumplió con los objetivos que sustentan su identidad institucional.

También expusieron que la Casa del Poeta “no tuvo nunca por objeto ser una institución comercial ni de lucro, tampoco ser una Casa de Cultura, ni centro de reunión vecinal, sino una institución especializada dedicada a la memoria y legado del poeta Ramón López Velarde.

Dedicada al resguardo de acervos bibliográficos y documentales y a la poesía viva de autores de todas las generaciones y tendencias poéticas que siempre fue de acceso gratuito.