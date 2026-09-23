Entre fenómenos inexplicables de bilocación y el misterioso aroma a violetas y rosas que anunciaba su presencia espiritual, el santoral resplandece hoy miércoles 23 de septiembre con la memoria de San Pío de Pietrelcina.

Conocido popularmente como el Padre Pío, este fraile capuchino marcó la historia contemporánea al llevar durante medio siglo en sus manos, pies y costado las llagas visibles de la Pasión de Cristo.

La devoción a este místico italiano cuenta con el respaldo oficial de la Santa Sede y las actas del Martirologio Romano, habiendo sido canonizado solemnemente por el papa San Juan Pablo II en el año 2002.

Qué santo se celebra hoy 23 de septiembre: San Pío de Pietrelcina ante enfermedades severas Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 23 de septiembre en el calendario?

El santo principal que se celebra hoy miércoles 23 de septiembre es San Pío de Pietrelcina. La Iglesia conmemora su tránsito a la vida eterna en 1968, recordando su vida de oración, penitencia y entrega absoluta en el confesonario.

Nacido como Francesco Forgione en 1887, el Padre Pío dedicó gran parte de su vida sacerdotal en el convento de San Giovanni Rotondo.

Allí pasaba hasta catorce horas diarias confesando a peregrinos de todo el mundo, ofreciendo guía espiritual y reconciliación divina.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Pío hoy miércoles 23 de septiembre?

Para pedir el auxilio de San Pío hoy miércoles 23 de septiembre, debes encomendarle tus angustias médicas o espirituales mediante una oración sincera, rezando un Padre Nuestro, Ave María y Gloria con profunda fe.

El Padre Pío es un poderoso intercesor en casos de enfermedades severas, tribulaciones mentales y momentos de desamparo.

Su famosa consigna "Reza, espera y no te preocupes" recuerda que la confianza en Dios disipa cualquier temor por el futuro.

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Santoral completo del miércoles 23 de septiembre: otros santos y mártires

Además del Padre Pío, el santoral del miércoles 23 de septiembre conmemora a San Lino papa, sucesor inmediato de San Pedro, y a Santa Tecla de Iconio, insigne virgen de la Iglesia primitiva. Junto a ellos, el martirologio inscribe las siguientes memorias veneradas en la tradición católica:

San Lino Papa: Segundo obispo de Roma que gobernó la Iglesia tras el martirio de San Pedro.

Segundo obispo de Roma que gobernó la Iglesia tras el martirio de San Pedro. Santa Tecla de Iconio: Discípula de San Pablo y ejemplo insigne de valentía virginal.

Discípula de San Pablo y ejemplo insigne de valentía virginal. San Constancio de Ancona: Servidor del templo recordado por su celo y milagros de fe.

Servidor del templo recordado por su celo y milagros de fe. San Sosio de Miseno: Diácono y mártir de las persecuciones romanas.

Legado de fe y consuelo para sobrellevar las pruebas

El legado de San Pío demuestra que el dolor aceptado con amor posee un valor redentor incomparable, guiando a los sufrientes hacia el consuelo divino y el alivio verdadero.

Fundó el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, uniendo la ciencia médica con el calor del amor cristiano.

Refugiarte en su ejemplo te otorga temple espiritual cuando las tormentas de la vida parecen rebasar tus fuerzas personales.

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Oración de Auxilio a San Pío

San Pío de Pietrelcina, humilde fraile de las llagas del Señor, te pedimos que acudas en nuestra ayuda en esta jornada. Toma nuestras intenciones, alivia nuestras dolencias de cuerpo y alma, y alcánzanos del Altísimo la gracia que con fe hoy te solicitamos. Amén."

Afronta este día con la serenidad que infunde la presencia del Padre Pío en tu caminar. Entrega en sus manos tus cargas más pesadas y permite que su guía renueve tu esperanza antes de la gran solemnidad de la Virgen de la Merced que conmemoraremos mañana en el santoral.