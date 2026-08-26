¿Qué se le pide a Santa Mónica? La santa a quien se encomienda a los hijos

Santa Mónica es una de las figuras más queridas dentro de la tradición católica, especialmente entre quienes recurren a ella para pedir por sus hijos, la familia y la paz en el hogar. Su historia está marcada por la perseverancia en la oración y por su preocupación por la vida espiritual de su hijo Agustín, quien con el tiempo se convertiría en uno de los grandes santos y pensadores de la Iglesia.

Por ello, Santa Mónica es considerada un ejemplo de paciencia, amor y fe. Muchas personas recurren a su intercesión cuando atraviesan momentos complicados con sus hijos o cuando desean pedir por la conversión y el bienestar espiritual de algún familiar.

Historia de Santa Mónica

Nació en el año 331 en Tagaste, al norte de África, de acuerdo con Vatican News. Pertenecía a una familia acomodada y desde joven mostró una profunda devoción espiritual, especialmente hacia la oración y las Sagradas Escrituras.

Se casó con Patricio, un hombre de carácter muy diferente al suyo. Mientras Mónica era reconocida por su paciencia, benevolencia y disposición al diálogo, su esposo tenía un carácter fuerte, era ambicioso y tenía mal genio.

Fue madre de tres hijos: Agustín, Navigio y una hija cuyo nombre no se conoce. A los 39 años quedó viuda y dedicó gran parte de su vida al cuidado de sus hijos.

Uno de los episodios más importantes de su historia fue precisamente su relación con Agustín. Durante una etapa de su vida, él se alejó de la fe católica, pero Mónica nunca dejó de orar por él y de pedir por su conversión.

Con el paso del tiempo, Agustín recibió el bautismo y decidió regresar a Tagaste, donde comenzó una vida dedicada al servicio de Dios. La tradición católica considera que la perseverancia de Mónica en la oración fue fundamental en este proceso.

Santa Mónica murió a los 56 años. Sus restos se encuentran actualmente en la Basílica de San Agustín, en Roma, Italia.

Santa Mónica: historia, qué se le pide y cuándo se celebra Foto: Canva

¿Qué se le pide a Santa Mónica?

La devoción a Santa Mónica está especialmente relacionada con las madres que oran por sus hijos, debido a la historia que vivió con San Agustín y a su perseverancia para pedir por su conversión.

Por ello, quienes recurren a ella suelen pedir su intercesión cuando atraviesan situaciones familiares complicadas, especialmente cuando un hijo se encuentra alejado de la fe, atraviesa una etapa de rebeldía o enfrenta dificultades personales.

También se le pide por la paz y la unión familiar, así como por aquellas situaciones que parecen difíciles de resolver dentro del hogar.

Su historia se ha convertido así en un símbolo de esperanza para quienes desean mantener la fe y la paciencia mientras atraviesan momentos complicados con sus seres queridos.

Santa Mónica: historia, qué se le pide y cuándo se celebra Foto: Canva

¿Cuándo se celebra el Día de Santa Mónica en México?

El Día de Santa Mónica se celebra cada 27 de agosto, fecha en la que la Iglesia Católica recuerda a esta santa, considerada patrona de las madres y de las esposas.

Su celebración en México puede incluir misas, momentos de oración y otras expresiones de devoción. Uno de los lugares dedicados a ella se encuentra en el Templo de Santa Mónica, en la ciudad de Puebla.

Santa Mónica: historia, qué se le pide y cuándo se celebra Foto: Canva

La historia de Santa Mónica continúa siendo recordada por su profunda vida de oración y, especialmente, por la perseverancia con la que pidió por su hijo. Por ello, para muchas familias representa un ejemplo de amor, paciencia y esperanza que permanece incluso en los momentos más difíciles.