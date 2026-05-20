¿Alguna vez te has preguntado quién es el responsable de que hoy veamos las siglas "IHS" en tantos altares y templos del mundo? Esa herencia visual y espiritual pertenece a un hombre que, con solo su voz, lograba detener guerras civiles.

San Bernardino de Siena no fue un místico de claustro, sino un transformador social que recorrió Italia a pie, llevando consigo una tabla de madera con el nombre de Jesús para sanar las divisiones de un pueblo que se desangraba en venganzas.

Según los registros del Vaticano, Bernardino de Siena fue un fraile menor cuya predicación movió a multitudes a la penitencia. Su canonización, apenas seis años después de su muerte, subraya la urgencia de su mensaje de caridad y unidad.

Qué santo se celebra hoy 20 de mayo: San Bernardino de Siena y su poder de paz Canva

Santoral del 20 de mayo: El legado de San Bernardino

El santo de hoy, San Bernardino de Siena, es recordado como el "Apóstol de Italia". Su misión principal fue propagar la devoción al Nombre de Jesús, logrando reconciliar familias enemistadas y reformar la moral de su época.

Nacido en una familia noble en 1380, Bernardino quedó huérfano a temprana edad. Sin embargo, su destino cambió radicalmente durante la peste de 1400. Mientras otros huían, él organizó a jóvenes para cuidar a los enfermos en el hospital de Santa Maria della Scala.

Esta valentía no fue un acto aislado. Tras unirse a los Franciscanos de la Observancia, su elocuencia se volvió legendaria. No solo hablaba de teología; denunciaba la usura, el juego y las injusticias sociales, siempre bajo el estandarte del sol radiante con las siglas IHS.

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¿Por qué San Bernardino de Siena es el patrono de la comunicación?

San Bernardino es el patrono de los publicistas y comunicadores debido a su innovadora forma de transmitir el Evangelio. Utilizaba símbolos visuales y un lenguaje sencillo para captar la atención de las masas en las plazas públicas.

En una era sin redes sociales ni imprenta masiva, Bernardino entendió que la fe entra por los ojos. Su técnica de levantar el monograma del Santo Nombre al final de sus sermones es considerada una de las primeras campañas de "branding" espiritual de la historia.

Además de su labor comunicativa, se le invoca contra problemas respiratorios. Se dice que su voz, a veces débil por su frágil salud, se volvía potente y clara de forma milagrosa cuando subía al púlpito para predicar la paz.

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Cómo pedir el auxilio de San Bernardino hoy

Para pedir el auxilio de San Bernardino, se recomienda invocar el Nombre de Jesús con fe y buscar la reconciliación con quienes estamos distanciados. El santo intercede especialmente en pleitos legales y crisis de comunicación.

Si sientes que las palabras no fluyen en tu trabajo o que el rencor está bloqueando tu hogar, este santo es tu mejor aliado. Bernardino no solo rezaba; él actuaba como mediador físico entre facciones políticas enfrentadas (como los Güelfos y Ghibelinos).

Hoy, su energía conciliadora está disponible para quienes buscan suavizar corazones endurecidos. No se trata de magia, sino de la disposición del alma para encontrar puntos de encuentro a través de la humildad que Bernardino tanto predicó.

Qué santo se celebra hoy 20 de mayo: San Bernardino de Siena y su poder de paz Canva

Otros santos celebrados este 20 de mayo

Además de San Bernardino, el santoral de hoy incluye a figuras como San Talaleo, médico y mártir, y Santa Aurelia de Vercelli. Cada uno de ellos aporta un matiz distinto de santidad a la liturgia de este día.

El Martirologio también recuerda a San Baudilio de Nimes y a San Austregisilo, recordándonos que la fe se ha vivido en contextos geográficos y sociales muy diversos desde los primeros siglos del cristianismo hasta la modernidad.

Celebrar a estos santos menos conocidos nos permite entender que la santidad no es un molde único, sino una respuesta valiente a los desafíos específicos de cada tiempo y lugar, sea en la medicina, el servicio o el martirio.

Qué santo se celebra hoy 20 de mayo: San Bernardino de Siena y su poder de paz Canva

Oración a San Bernardino de Siena para la paz y el éxito

Oh Dios, que concediste al bienaventurado Bernardino un amor especial por el Nombre de Jesús, haz que, por sus méritos e intercesión, seamos inflamados por el espíritu de tu amor.

San Bernardino, tú que fuiste pacificador de pueblos y voz de los que no tienen voz, intercede en mi necesidad actual (pide aquí tu favor). Ayúdame a comunicar la verdad con caridad y a encontrar la paz en medio de mis conflictos. Amén."

Hoy tienes la oportunidad de ser el "Bernardino" en tu entorno. No necesitas un púlpito, solo una palabra amable o un gesto de perdón para cambiar la atmósfera de tu hogar o lugar de trabajo.