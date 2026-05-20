El Museo del Prado agradece en México a su comunidad virtual

En México vive la comunidad digital más grande, después de España, de seguidores de la oferta virtual y en redes del Museo Nacional del Prado.

Unos 750 mil mexicanos forman parte activa de programas como visitas guiadas, conferencias, recorridos, videos y talleres que el recinto español ha organizado, desde 2017, para difundir a nivel global su colección de arte y sus exposiciones.

Con más de 5 millones de seguidores en plataformas, como Instagram y TikTok, estas emisiones han acumulado millones de visualizaciones y alcanzan una audiencia diaria superior a los 150 mil espectadores, en la que los mexicanos ocupan un lugar especial.

Por esta razón, los responsables de la programación digital del museo, Paloma Málaga y Javier Sainz de los Terreros, viajaron a México y se encontraron anoche con sus seguidores para agradecerles, comentarles como trabajan esta oferta y, sobre todo, escucharlos.

Los responsables de la oferta cultural del Museo del Prado convivieron con sus seguidores en México. Foto: Pável Jurado

Gente de diferentes generaciones y entidades del país acudieron a la cita al Anfiteatro del Antiguo Colegio de San Ildefonso y, entusiasmados, detallaron lo que ha significado para ellos entrar al mundo del arte a través de sus pantallas o computadoras.

En un momento en que gran parte de nuestra experiencia cotidiana pasa por las pantallas, resulta especialmente significativo que un museo como el del Prado trabaje en nuevas formas de acercar su acervo, sus investigaciones y compartir sus procesos con millones de personas en distintos países del mundo”, comentó Eduardo Vázquez Martín.

El titular de San Ildefonso afirmó que “esa capacidad de generar conversación, curiosidad y comunidad en torno al patrimonio cultural es, sin duda, uno de los grandes desafíos contemporáneos de las instituciones culturales, y el Museo del Prado se ha colocado a la vanguardia”.

Los seguidores de las redes sociales del Museo del Prado en México ascienden a 750 mil. Foto: Pável Jurado

Agregó que México ocupa un lugar especial dentro de esta comunidad.

Que se haya convertido en uno de los lugares con mayor interacción cotidiana con sus contenidos habla no sólo del alcance de las redes sociales, sino del profundo interés que existe en nuestra sociedad por el arte, la historia y la cultura”.

Por su parte, José Carlos Balaguer, director del Centro Cultural de España en México, destacó que “nos hemos podido acercar a las obras de una manera mucho más humana, más cotidiana. Ya no sentimos al museo como un lugar lejano o reservado solamente para especialistas.

“No se trata solamente de digitalizar contenidos, estar en redes sociales o conseguir un post que se vuelva viral. Se trata de generar una comunidad alrededor del patrimonio, de hacer que las personas sintamos que el arte es también una parte de nuestra vida cotidiana”, concluyó.