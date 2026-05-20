La soprano mexicana Paula Malagón triunfa en concurso de canto en España

La soprano mexicana Paula Malagón (Villahermosa, Tabasco, 1991) se alzó el pasado fin de semana con el tercer premio del Concurso Internacional de Canto Lírico Alcalá de Henares, en España, que le abrirá nuevas oportunidades para competir y cantar en el viejo continente.

“Fue una competencia muy bonita y bastante intensa, porque tuvimos pruebas todos los días, desde la fase preliminar, la semifinal y las dos etapas finales”, comentó ayer la cantante lírica en entrevista con Excélsior.

Y agregó: “En la competencia empezamos 50 cantantes y para mí llegar a los tres primeros lugares es bastante significativo, porque quiere decir que voy por buen camino y que el trabajo que he hecho con mi maestro César Ulloa y la disciplina han valido la pena.

“Así que verme apreciada por el trabajo que estoy haciendo, se siente bonito y me siento agradecida y motivada para seguir adelante”, dijo la cantante mexicana.

Durante el concurso, apuntó la soprano, interpretó arias como Eccomi in lieta vesta... Oh! Quante volte. de Vincenzo Bellini; el aria de la doncella de la nieve, de Rimski-Korsakov; Die Nachtigall, de Alban Berg; y De España vengo, de Pablo Luna.

Malagón también compartió que uno de los recuerdos más preciados que lleva en su memoria es cuando de pequeña escuchaba, al lado de su abuela, discos y grabaciones en VHS de óperas con Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, y conciertos de Juan Gabriel y José José, aunque reconoce que su primera ópera en vivo pudo verla hasta los 17 años.

“Pero a partir de entonces quedé fascinada y le dije a mis papás: ‘¡Quiero hacer esto! ¡Es lo que necesito!’. Porque me impresionaron las voces. Para mí, el instrumento de la voz humana es el más hermoso que existe. Lo digo con mucho respeto para todos los instrumentos, pero pienso que al cantar te conectas desde un lugar más vulnerable, de corazón a corazón, con el público y es algo que uno siente cuando un artista te agrada y es honesto”, explicó.

PASOS A FUTURO

Paula Malagón adelanta que el próximo 21 de junio dará un recital, en Madrid, España, por invitación de Celsa Tamayo, sobrina de José Tamayo, director y empresario teatral del siglo XX en España, quien a menudo da a conocer talentos emergentes.

Posteriormente, asistirá con Isabel Costes, directora del Zarzuela Studio en Islas Canarias, quien le ofreció una beca completa para cantar zarzuela. Y cantará en una gala de ópera con la Orquesta de Alicante, organizada por la Fundación María Sánchez.

La soprano mexicana, que hizo estudios de música en la Universidad de Montreal, en Canadá, en el Conservatorio de Música de San Francisco, California, en Estados Unidos y formó parte del programa Crescendo del Teatro Real de Madrid, ha cantado con la Orquesta de Wuhan, en China; en el festival Oper am Klavier, en Austria, y con la Sinfónica del Estado de México (OSEM), bajo la batuta de Rodrigo Macías