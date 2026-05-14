¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo y cómo pedir su ayuda? La historia del cristianismo tiene un vacío que fue llenado de forma asombrosa: tras la traición de Judas, un hombre fue elegido para restaurar el orden de los elegidos. San Matías es ese testigo silencioso que, sin buscar el protagonismo, aceptó la misión más grande de su vida.

De acuerdo con la información oficial del Vaticano, la Iglesia dedica este 14 de mayo a honrar la memoria de San Matías, el apóstol que completó el grupo de los Doce tras la Ascensión del Señor

¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo? San Matías, el apóstol número 12 Canva

¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo? San Matías Apóstol

Hoy celebramos a San Matías, quien fue elegido por sorteo para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los Doce Apóstoles. Su vida simboliza la fidelidad y la disposición para servir en el plan divino cuando el mundo parece desmoronarse.

Los Hechos de los Apóstoles narran que Matías acompañó a Jesús desde el bautismo hasta la Resurrección. No fue un recién llegado; era un discípulo constante que, por su humildad y perseverancia, fue considerado apto para ser testigo de la victoria de Cristo.

Su elección nos enseña que Dios siempre provee lo necesario para que su misión continúe. San Matías llevó el Evangelio a tierras lejanas, enfrentando el martirio con la misma serenidad con la que aceptó su nombramiento apostólico.

¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo? San Matías, el apóstol número 12 Canva

Cómo pedir la ayuda de San Matías en momentos de duda

Para pedir la ayuda de San Matías, la devoción popular sugiere invocarlo cuando se deben tomar decisiones cruciales o encontrar un nuevo propósito de vida. Él es el patrono de quienes buscan claridad tras una pérdida o una crisis profunda.

La tradición indica que la oración sincera, acompañada de un momento de meditación sobre la voluntad de Dios, es la mejor vía de conexión. San Matías intercede por la paz en el discernimiento, ayudando a que la razón y la fe se alineen.

Al ser el apóstol de la "segunda oportunidad", su ayuda es vital para quienes sienten que han fallado o que necesitan reconstruir su camino desde cero. Él representa la esperanza de que siempre hay un lugar para nosotros en el plan del Cielo.

¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo? San Matías, el apóstol número 12 Canva

Ritual y oración para el 14 de mayo

Si necesitas una respuesta o fuerza para avanzar, realiza este pequeño ritual de fe hoy mismo. Busca un espacio tranquilo, si es posible frente a una imagen de los apóstoles o simplemente en la paz de tu hogar:

Oración a San Matías Apóstol:

Glorioso San Matías, que por designio divino fuiste elegido para completar el número de los apóstoles, intercede por mí en esta hora de indecisión. Tú que conoces el valor de la espera y la fidelidad, ayúdame a ver con claridad el camino que debo seguir (hacer petición). Que tu ejemplo me inspire a servir con alegría allí donde Dios me llame. Amén."

¿Qué santo se celebra hoy 14 de mayo? San Matías, el apóstol número 12 Canva

Otros santos que celebran su fiesta hoy 14 de mayo

El santoral del 14 de mayo no termina con el colegio apostólico. También recordamos a San Miguel Garicoïts, fundador de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram, un hombre que vivió bajo el lema "¡Aquí estoy!" para servir a la educación y las misiones.

Asimismo, celebramos a Santa Enedina, mártir de Cerdeña que dio su vida por no renunciar a sus principios espirituales. Su fortaleza es un recordatorio de que la fe es el tesoro más grande que una persona puede poseer y defender.

En este día también se conmemora a San Poncio de Cimiez, un mártir de la época romana que convirtió a muchos gracias a su elocuencia y caridad, demostrando que la palabra de Dios es capaz de ablandar los corazones más duros.

La celebración de hoy es una invitación a la acción. No importa si te sientes en un "suplente" en tu propia vida; San Matías nos demuestra que todos somos esenciales y que el momento de brillar llega para quien sabe esperar con fe.