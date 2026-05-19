El mundo prehispánico de México arriba a museos de China

El Museo de la Capital de Beijing, en la República Popular China, inauguró dos exposiciones que exhiben la magnificencia de las culturas prehispánicas de México: “Mesoamérica antigua: naturaleza y arte” y “Mayas: ceiba y cosmos”, que suman 384 piezas.

Exposiciones en el Museo de la Capital de Beijing. Cortesía INAH

La primera exhibición, curada por Fernando Carrizosa Montfort y Alondra Millán Simón, aborda el papel que tuvo la fauna en diversas sociedades precortesianas, así como el modo en el que los animales no sólo eran usados para el sustento o el vestido, sino que eran vistos como criaturas que, en mitos, explicaban el origen del mundo, o fungían como referentes de identidad que legitimaban a guerreros y gobernantes.

Exposiciones en el Museo de la Capital de Beijing. Especial

Las piezas abarcan un horizonte temporal que va del periodo preclásico (2500 a.C.-150 d.C.) al posclásico (900-1521 d.C.) e incluyen, por ejemplo, una vasija con forma de guacamaya, procedente del occidente de México, y un plato del Altiplano Central que en su cara principal luce un ave.

Exposición “Mayas: ceiba y cosmos” en el Museo de la Capital de Beijing

Exposiciones en el Museo de la Capital de Beijing. Especial

La muestra “Mayas: ceiba y cosmos” arriba al recinto, luego de presentarse en los museos de Henan y Hebei, con la curaduría de Alejandro González, Natalia Gabayet y José Luis Rojas.

Exposiciones en el Museo de la Capital de Beijing. Cortesía INAH

Esta exposición incluye figurillas de la isla de Jaina (Campeche), incensarios de Palenque, vasos, braseros, cajetes y platos policromados; rostros con tocados y deformación craneana, característicos de la región; un trono con glifos del sitio El Tortuguero y atlantes de Chichén Itzá, así como las reproducciones de la máscara de Calakmul y de un pectoral, con una temporalidad de los años 200 a 1250 de nuestra era.

Exposiciones en el Museo de la Capital de Beijing. Cortesía INAH

Las piezas expuestas provienen de los museos Nacional de Antropología, el Regional de Antropología de Yucatán, del Centro INAH Campeche, así como de los museos Amparo, y Regional de Antropología y Carlos Pellicer Cámara.

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