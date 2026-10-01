El "Caminito" de confianza absoluta y sencillez evangélica marca el inicio de este mes en el santoral de hoy jueves 01 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica conmemora la memoria obligatoria de Santa Teresita del Niño Jesús (también conocida como Santa Teresa de Lisieux).

Esta joven carmelita descalza, proclamada Doctora de la Iglesia, revolucionó la espiritualidad moderna al demostrar que la máxima santidad no exige actos heroicos extraordinarios, sino un amor infinito vertido en los pequeños detalles de la vida diaria.

Esta festividad litúrgica está registrada de manera oficial en el Martirologio Romano, asimismo, su legado fue elevado a la categoría de Magisterio por San Juan Pablo II en su carta apostólica Divini Amoris Scientia (1997), asegurando la veracidad histórica y doctrinal de su profunda "lluvia de rosas" intercesora sobre los fieles.

Qué santo se celebra hoy 01 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús y su poderosa oración Canva

¿Qué santo se celebra hoy jueves 01 de octubre?

El santo principal que se celebra hoy jueves 01 de octubre es Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones, de las floristas y Doctora de la Iglesia, a quien se acude para obtener auxilio en momentos de angustia espiritual, sequedad en la fe o para alcanzar la humildad de corazón.

Nacida en Alençon (Francia) en 1873 y fallecida a la pronta edad de 24 años en el carmelo de Lisieux, Marie-Françoise-Thérèse Martin dejó un testimonio indeleble plasmado en su célebre autobiografía Historia de un alma.

Camino de Infancia Espiritual: Enseñanza basada en abandonarse enteramente en los brazos de Dios como un niño en brazos de su padre.

Enseñanza basada en abandonarse enteramente en los brazos de Dios como un niño en brazos de su padre. Patronazgo Global : Co-patrona de las misiones mundiales junto a San Francisco Javier, a pesar de no haber salido jamás de su claustro carmelita.

: Co-patrona de las misiones mundiales junto a San Francisco Javier, a pesar de no haber salido jamás de su claustro carmelita. Promesa Celestial: Declaró antes de morir que pasaría su cielo haciendo el bien sobre la tierra, derramando una "lluvia de rosas" o gracias espirituales.

Qué santo se celebra hoy 01 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús y su poderosa oración Canva

¿Cómo pedir el auxilio espiritual de Santa Teresita hoy?

Para pedir el auxilio de Santa Teresita hoy jueves 01 de octubre, se aconseja ofrecer una oración sincera acompañada del rezo de una novena de rosas o un acto de caridad silencioso hacia alguien necesitado en nuestro entorno cotidiano.

Oración a Santa Teresita para pedir gracias en la tribulación

Oh Santa Teresita del Niño Jesús, flor diminuta del jardín de Dios que prometiste derramar una Lluvia de Rosas sobre la tierra:

Vuelvo a ti mis ojos en esta jornada para que me alcances del Señor la gracia de la paciencia, la sencillez en el sufrimiento y la fuerza para superar mis flaquezas. Presenta mi humilde necesidad ante el trono divino y concédeme caminar con alegría por el camino del amor filial. Amén."

Qué santo se celebra hoy 01 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús y su poderosa oración Canva

¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del jueves 01 de octubre?

En el santoral del jueves 01 de octubre también se conmemora a San Remigio de Reims, San Bavón de Gante, San Piatón de Tournai, San Romano el Melodo, San Wasulfo y los Santos Mártires Arecio, Alejandro y Festo.

San Remigio de Reims: Célebre obispo evangelizador que bautizó al rey Clodoveo I, impulsando la conversión del reino franco al cristianismo.

Célebre obispo evangelizador que bautizó al rey Clodoveo I, impulsando la conversión del reino franco al cristianismo. San Bavón de Gante: Ermitaño belga que renunció a sus riquezas materiales para dedicarse por entero al ayuno, la penitencia y la oración desinteresada.

Ermitaño belga que renunció a sus riquezas materiales para dedicarse por entero al ayuno, la penitencia y la oración desinteresada. San Piatón de Tournai: Presbítero y misionero mártir que dedicó su vida a predicar el Evangelio en las regiones de Tournai y Chartres.

Presbítero y misionero mártir que dedicó su vida a predicar el Evangelio en las regiones de Tournai y Chartres. San Romano el Melodo: Diácono renombrado por su don poético y musical al componer soberbios himnos sagrados para la liturgia bizantina.

Qué santo se celebra hoy 01 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús y su poderosa oración Canva

Encomendar las preocupaciones a la guía de los patronos diarios renueva la paz interior y brinda firmeza ante los retos cotidianos. Pon en práctica el caminito de amor de la santa de Lisieux durante esta jornada antes de adentrarte en el amparo angelical que aguarda en el santoral de mañana.