¿Buscas plan para Semana Santa? Presentarán la Pasión de Cristo en danza en Chapultepec

La representación de la Pasión de Cristo es una de las tradiciones más emblemáticas que enmarcan la Semana Santa, una historia que cada año conmueve a miles de personas.

Para quienes buscan nuevas formas de acercarse a este relato bíblico, existe una propuesta distinta que combina espiritualidad, arte y movimiento: una versión en danza de la Pasión de Cristo que promete emocionar al público. Aquí te contamos los detalles.

Pasión de Cristo llega al escenario a través de la danza

Se trata de una obra producida por Rodrigo González, en la que el público podrá presenciar una recreación artística del momento en que Jesús es crucificado, pero con un enfoque diferente: el lenguaje corporal de la danza.

A través de las artes escénicas, los bailarines guían al espectador en un recorrido emocional que revive la historia de Jesús de Nazaret, una de las narraciones más representadas durante la temporada de Semana Santa.

La puesta en escena también cuenta con el acompañamiento musical de composiciones del reconocido músico Johann Sebastian Bach, lo que aporta un ambiente solemne y emotivo que intensifica la experiencia artística.

Pasión de Cristo en versión danza, dónde y fechas Foto: Canva

¿Dónde se presenta la obra de la Pasión de Cristo en danza?

Si deseas asistir a esta representación, la obra se presentará los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 a las 20:00 horas.

El escenario será uno de los lugares más emblemáticos de la capital: el Castillo de Chapultepec, un espacio histórico que añadirá un toque especial a esta experiencia cultural.

Para resolver dudas o conocer más información sobre el evento, también puedes consultar las redes sociales del evento.

¿Cómo llegar al Castillo de Chapultepec?

La forma más sencilla de llegar en transporte público es a través del Metro de la Ciudad de México.

La estación más cercana es Estación Chapultepec (línea rosa), desde donde podrás caminar hacia el bosque y dirigirte al castillo.

Pasión de Cristo en versión danza, dónde y fechas Foto: Canva

Precio de boletos y dónde comprarlos

Si quieres vivir esta experiencia artística durante Semana Santa, los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster.

El precio de las entradas es de 660 pesos, aunque al momento de realizar la compra pueden agregarse cargos por servicio.

Pasión de Cristo en versión danza, dónde y fechas Foto: Canva

Esta propuesta ofrece una forma distinta de acercarse a la historia de la Pasión de Cristo, combinando danza, música clásica y un escenario histórico para vivir una experiencia cultural y espiritual única.