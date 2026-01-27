Publican 13 textos inéditos del escritor mexicano Álvaro Uribe

La voz luminosa del escritor mexicano Álvaro Uribe (1953-2022) renace con la publicación de Suma de las partes, libro con 13 textos inéditos sobre temas variados, escritos sin alardes ni impostaciones, en los que aborda con sencillez la vida y la prosa del autor estadunidense John Williams, la narrativa y la poesía de José Emilio Pacheco, la figura del compositor Luis Herrera de la Fuente y elabora algunas estampas sobre el sismo de 1985, el año de 1992 y la pandemia.

Me da enorme gusto que se haya publicado el libro y le agradezco muchísimo a Guillermo Quijas, a Alejandro Magallanes y al equipo de Almadía que ya esté en librerías; lo celebro, me siento orgullosa y sé que Álvaro estaría muy contento”, dice a Excélsior la poeta Tedi López Mills, quien fuera pareja del autor y con quien revisó los detalles de este volumen antes de fallecer.

Además, comenta que esta serie de textos, escritos entre 1997 y el 2020, mantiene el orden dispuesto por el autor de libros como La linterna de los muertos, El taller del tiempo y Los que no, los cuales escribió en distintos momentos, aunque su conjunto puede ser visto como un diálogo íntimo.

La poeta también destaca la prosa accesible de estos ensayos. “Es importante lo que señalas como una característica intelectual y moral de Álvaro: como escritor, nunca complicarle la vida al lector y a la lectora. Él era sumamente claro, no abigarrado, un escritor con frases bien armadas, con una gran ironía y siempre inteligentísimo”.

¿Qué peso tenía el lector para Álvaro Uribe?, se le pregunta a la poeta. “Vivimos juntos casi 40 años –tiempo en el que compartieron las versiones definitivas de sus libros–, y a él siempre le importó la opinión de sus lectores y lectoras, y no consideraba que alguna no fuera válida. Él siempre las tomaba en cuenta, incluso si eran negativas. Ni modo. No necesariamente le gustaban, pero también las tomaba.

Además, Álvaro era muy abierto y receptivo a cómo se leían sus libros y, de ningún modo, adoptaba la actitud del escritor recluso que escribe un libro y luego se esconde hasta que lo acomodara la posteridad. Él era un hombre sin poses y sin actitudes intelectuales, así que no perdía el tiempo con esas cosas y me parece que eso se nota también en este libro”.

¿Qué tanto se reedita hoy la obra de Uribe? “No te voy a decir que los editores hacen cola afuera de mi edificio para darme informes de cómo van sus libros. Me encantaría que así fuera el mundo editorial, por lo menos con esta gran biblioteca que dejó. En un mundo ideal, si yo fuera editora –tiene libros en Tusquets, Alfaguara y otras editoriales pequeñas–, ya estaría preparando un relanzamiento de la biblioteca Álvaro Uribe para su próximo aniversario luctuoso, en marzo”.

Finalmente, López Mills comparte que Uribe también dejó algunos diarios, cuadernos y bosquejos de relatos y otro libro inédito, el cual se titula La verdad sobre M. A., novela inconclusa sobre la que ella se pregunta si a algún editor le podría interesar.

cva