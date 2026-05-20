El ‘Arlequín’ de Picasso alcanza los 42.6 millones de dólares en Sotheby’s 

El Arlequín (Busto) de Pablo Picasso, una de las obras representativas de los primeros años del cubismo, fue vendido este martes por 42,6 millones de dólares durante una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York. La operación convirtió al cuadro en uno de los lotes más relevantes de la temporada de primavera del mercado internacional del arte.

La pieza había generado expectativa desde semanas antes debido a su relevancia histórica dentro del desarrollo del cubismo y porque, hace casi dos décadas, no logró concretar una venta en otra subasta. En esta ocasión, la estimación inicial rondaba los 40 millones de dólares, y el resultado final confirmó el interés sostenido de los grandes coleccionistas por las obras maestras del periodo moderno.

Picasso y el valor histórico del cubismo

Arlequín (Busto) fue pintada en 1909, apenas dos años después de que Picasso terminara Les Demoiselles d’Avignon, considerada una de las obras fundacionales del arte moderno. El cuadro muestra a un arlequín apoyando el mentón sobre una mano, construido mediante planos geométricos y una paleta dominada por tonos grises, verdes y ámbar.

Los especialistas consideran que este periodo representa una de las fases más revolucionarias de la trayectoria del pintor malagueño. Entre 1907 y 1914, Picasso desarrolló junto con Georges Braque las bases del cubismo, movimiento que transformó la representación visual en el siglo XX al romper con la perspectiva tradicional.

SOTHEBY'S

La relevancia histórica de esta etapa explica parte del valor alcanzado por la obra. En el mercado del arte, las piezas correspondientes al cubismo temprano son consideradas activos culturales de máxima categoría, especialmente cuando cuentan con buena procedencia, historial de exhibiciones y escasa circulación en subastas públicas.

Sotheby’s cierra una jornada de 304 millones de dólares

La subasta de arte moderno organizada por Sotheby’s alcanzó un volumen cercano a los 304 millones de dólares, en una jornada marcada por la competencia entre compradores internacionales y por la fuerte presencia de coleccionistas asiáticos.

Según reportes especializados, la demanda desde Asia continúa creciendo en segmentos de alto valor vinculados a artistas consolidados como Picasso, Mark Rothko, Marc Chagall y Paul Klee.

Aunque la obra de Picasso fue una de las piezas centrales de la noche, el mayor precio de la jornada correspondió a La Chaise Lorraine, de Henri Matisse, adjudicada por 48,4 millones de dólares. La cifra prácticamente duplicó la estimación inicial de la obra.

Otra de las ventas destacadas fue La Moisson en Provence (1888), de Vincent van Gogh, que alcanzó los 29,4 millones de dólares. El resultado reforzó la estabilidad del segmento “blue chip” del mercado artístico, integrado por autores históricamente consolidados.

Asia impulsa el mercado global del arte

Las grandes subastas de mayo en Nueva York, organizadas tradicionalmente por Sotheby’s, Christie’s y Phillips, funcionan como uno de los principales indicadores globales del mercado del arte. Las cifras obtenidas son observadas por galerías, fondos de inversión culturales y coleccionistas privados para medir el apetito internacional por obras de alto valor.

Sotheby’s: Subasta de Primavera 2026 Resultados del Mercado de Arte Moderno | Nueva York $304 MDD TOTAL DE LA JORNADA $42.6 MDD PABLO PICASSO $48.4 MDD HENRI MATISSE Análisis: Arlequín (Busto) Año: 1909 (Periodo Cubista Temprano). Estética: Planos geométricos; tonos grises, verdes y ámbar. Hito: Superó la estimación inicial de $40 MDD tras dos décadas sin circular. Perfil: Considerada obra "trofeo" y refugio de valor financiero. Tendencias del Mercado Demanda Asiática: Crecimiento récord en Hong Kong, China y Singapur. Segmento Blue Chip: Estabilidad en autores como Van Gogh y Marc Chagall. Líder Mundial: EE. UU. retiene el primer puesto, seguido por China y Reino Unido. Digitalización: Consolidación de sistemas de pujas híbridos (On-line/Presencial).

En los últimos años, el mercado del arte ha experimentado una transformación impulsada por estrategias digitales y sistemas híbridos de participación que permiten realizar pujas presenciales, telefónicas y en línea de manera simultánea.

Este modelo, acelerado durante la pandemia, amplió el alcance internacional de las ventas de alto perfil y facilitó la participación de compradores de regiones con menor presencia histórica en las subastas occidentales. Asia, particularmente Hong Kong, China continental, Singapur y Corea del Sur, se consolidó como uno de los motores del mercado global.

De acuerdo con informes recientes de Art Basel y UBS, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado mundial del arte por volumen de ventas, seguido por China y Reino Unido. El estudio también detectó un aumento de compradores asiáticos en las subastas de arte impresionista y moderno.

Picasso mantiene su posición entre los artistas más cotizados

Pablo Picasso continúa siendo uno de los artistas más cotizados del mundo. En la última década, varias de sus obras superaron los 100 millones de dólares en ventas públicas y privadas. Entre los casos más emblemáticos figura Les Femmes d’Alger (Version O), adjudicada por Christie’s en 2015 por 179,4 millones de dólares.

La referencia a la fallida venta previa de Arlequín (Busto) también refleja el cambio del mercado en las últimas dos décadas. A mediados de los años 2000, el cubismo mantenía una demanda más selectiva y dependiente de compradores occidentales tradicionales. Actualmente, el universo de coleccionistas es más amplio y globalizado.

El resultado obtenido por Sotheby’s refuerza la percepción de que las obras consideradas “trofeo” continúan funcionando como refugio de valor para grandes fortunas y fondos patrimoniales, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica.

Claves de la subasta

Obra: Arlequín (Busto)

Autor: Pablo Picasso

Año: 1909

Casa de subastas: Sotheby’s

Lugar: Nueva York

Precio final: 42,6 millones de dólares

Movimiento artístico: Cubismo temprano

Total de la subasta: cerca de 304 millones de dólares