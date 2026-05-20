Teatro con raíz: el Festival AfroEscénico reúne puestas en escena de Europa y Latinoamérica

Las artes escénicas se convierten en un espejo para visibilizar las historias y la identidad de la diáspora africana. Con una programación que abarca la afrohispanidad y el caribe, se encuentra todo listo para la realización del segundo Festival Internacional AfroEscénico de Mulato Teatro (FIAEMT), el cual se llevará a cabo del 25 de mayo al 7 de junio.

Esta segunda edición contará con un total de nueve puestas escénicas, incluyendo espectáculos diseñados especialmente para las infancias. Las propuestas provienen de creadores de Barcelona, Bilbao-Venezuela, Martinica, Colombia y México, y se distribuirán en tres sedes clave: el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, el Centro Cultural España (en la Ciudad de México) y la sede de la compañía en Ticumán, Morelos.

Festival Internacional AfroEscénico 2026: Sedes y cartelera de obras Cortesía Festival Internacional AfroEscénico de Mulato Teatro

Cartelera e inicio del Festival Internacional AfroEscénico

El festival arrancará formalmente el lunes 25 de mayo con las siguientes actividades:

17:30 horas: Proyección del documental La piedra en el zapato, de Arakun Productions, que conmemora los 20 años de trayectoria de la compañía Mulato Teatro.

19:00 horas: Desde Cataluña, se presenta la obra No es país para negras, escrita e interpretada por la dramaturga Silvia Albert Sopale, a cargo de la Compañía Periferia Cimarronas.

Festival Internacional AfroEscénico 2026: Sedes y cartelera de obras Cortesía Festival Internacional AfroEscénico de Mulato Teatro

Programación de las primeras jornadas teatrales

Las actividades continuarán durante la semana con propuestas internacionales y locales:

26 de mayo: La compañía hispano-venezolana Euri Artean llegará desde Bilbao para presentar la obra Desplaza-Dos.

27 de mayo: Se escenificará Yo, dispositivo Venus, montaje que arriba directamente desde Martinica.

28 de mayo (Jueves): Mulato Teatro presentará Soñando a África, una puesta en escena enfocada en las infancias.

Obras que completan el segundo festival

El encuentro también integrará en su programación las producciones Pigmentocracia y brotación (Rotundamente negra), de Amada Domínguez; Negro, de Johan Velandia; y la obra Tilicos y flacos, de los creadores Ismael Rojas y Jaime Chabaud.