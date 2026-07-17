OAXACA, Oax.-La Afrouniversidad Politécnica Intercultural recibió de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) la primera concesión de uso social afromexicana, con frecuencia 91.1 FM., y código asignado XHSAAK “Afroradio: La frecuencia de nuestra identidad”, que tendrá como sede las instalaciones de la institución universitaria en Santa María Cortijo, región de la Costa.

La emisora estará al servicio de los municipios de Santa María Cortijo, Santo Domingo Armenta, San José Estancia Grande, Santiago Tapextla, Santiago Llano Grande, San Juan Bautista Lo de Soto y Mártires de Tacubaya, pertenecientes a La Llanada, así como otras comunidades de la Costa Chica.

La concesión tendrá una vigencia de 30 años, mientras que la correspondiente al uso del espectro radioeléctrico será de 15 años, aunque ambas son susceptibles de prórroga conforme a la legislación aplicable.

Nace Afroradio en Oaxaca: Otorgan primera concesión de radio afromexicana Fotos: Cortesía Afrouniversidad Politécnica Intercultural

Este título legal es el resultado del trabajo conjunto entre la comunidad de Santa María Cortijo, la Afrouniversidad Politécnica Intercultural y la organización social Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas (EPOCA), mediante un esquema de colaboración para la instalación, organización, coordinación académica y operación comunitaria de la radiodifusora.

Heladio Reyes Cruz, rector de la casa de estudios resaltó que Afroradio será una emisora educativa, cultural, comunitaria y sin fines de lucro, orientada a proteger y fortalecer la identidad afromexicana, su memoria oral, tradiciones, música, gastronomía, conocimientos, prácticas productivas, expresiones artísticas y patrimonio cultural material e inmaterial.

La Afrouniversidad se convertirá en la segunda institución de estudios superiores en el estado en coordinar una radiodifusora abierta concesionada después de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a quien se le dio la autorización hace 62 años.