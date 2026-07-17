Una tradición de 400 años: así se viven las fiestas patronales de Xico

XALAPA, Ver.– En Veracruz, Xico vuelve a convertirse en epicentro cultural con las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, una tradición de más de cuatro siglos que mezcla devoción católica con prácticas comunitarias de raíz indígena. Entre procesiones que desbordan las calles, danzas rituales y la xiqueñada, la celebración se consolida como uno de los foros de sincretismo más importantes del país, donde la fe popular se expresa a través de música, gastronomía y participación masiva.

La edición de este año mantiene la expectativa de una afluencia significativa y refuerza el papel de Xico como referente cultural en la región montañosa central, en un contexto donde las comunidades buscan preservar sus prácticas tradicionales frente al avance de dinámicas urbanas y turísticas.

Fiestas de Xico 2026: Celebran cuatro siglos de devoción a Santa María Magdalena Fotos: Lourdes López

Las autoridades municipales ofrecieron la agenda de este festejo, que muestra una óptica íntima de cómo la gente se prepara para los rituales y coloca los adornos que los acompañan.

Subrayaron que la fiesta no es una feria, sino una celebración religiosa con profundas raíces comunitarias.

“Lo de nosotros no es una feria. Es una fiesta patronal de las pocas que hay en el estado de Veracruz y sin lugar a duda de las más importantes por todo lo que conlleva”, dijo el alcalde Eduardo Pozos.

Fiestas de Xico 2026: Celebran cuatro siglos de devoción a Santa María Magdalena Fotos: Lourdes López

Los preparativos inician desde finales de junio con la bendición de las semillas, acto que simboliza la comida que se ofrecerá a visitantes y feligreses.

El inicio de los festejos comienza el primer día de julio y se extiende hasta el 31 de ese mes, cuando se realiza la ofrenda de vestidos a Santa María Magdalena.

Una fecha especial es el 19 de julio, cuando la imagen recibe las ofrendas, una de ellas la alfombra de aserrín, preparada por los artesanos locales, que es uno de los emblemas más importantes de la fiesta. Las actividades abarcan talleres de cómo elaborar la alfombra, la danza, así como presentaciones artísticas.