La búsqueda de desapego material y paz interior encuentra su respuesta en el santoral de hoy viernes 17 de julio con la conmovedora historia de San Alejo, el hombre de Dios. Su testimonio nos enseña a valorar la riqueza del alma por encima de los lujos pasajeros del mundo.

Según los registros oficiales y las crónicas históricas difundidas este noble romano renunció a una boda arreglada y a su fortuna para vivir en la más absoluta mendicidad, entregado a la oración.

Qué santo se celebra hoy 17 de julio: San Alejo y cómo pedir auxilio al santo de los mendigos Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 17 de julio?

Hoy viernes 17 de julio la Iglesia conmemora a San Alejo de Roma, un santo místico que pasó diecisiete años viviendo de limosnas bajo la escalera de la casa de sus propios padres sin ser reconocido.

Su vida es un testimonio radical de pobreza evangélica, paciencia ante las humillaciones y fidelidad absoluta a una llamada divina que desafió todas las convenciones sociales de su época.

Al morir, una misteriosa voz celestial reveló su santidad, convirtiéndolo instantáneamente en un referente de intercesión para quienes buscan superar la soberbia y las crisis existenciales severas.

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Cómo pedir auxilio a San Alejo ante las dificultades de la vida

Para pedir auxilio a San Alejo este viernes 17 de julio se recomienda buscar un momento de profundo silencio interior, encender una vela y suplicar su guía para desatar nudos espirituales.

Es el patrono ideal para quienes atraviesan problemas de vivienda, humillaciones laborales o necesitan protección contra las malas influencias y personas falsas que perturban la paz del hogar.

Al ser el protector de los desvalidos, su intercesión es considerada un bálsamo poderoso para alcanzar la virtud de la paciencia en medio de las pruebas familiares más complejas.

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Oración a San Alejo para alejar las malas energías y la soberbia

El ritual de oración a San Alejo debe realizarse con un corazón humilde, repitiendo sus palabras con fe y encendiendo un cirio como símbolo de devoción.

¡Oh glorioso San Alejo, humilde siervo de Jesucristo! Tú que pasaste tu vida en la pobreza y el anonimato, soportando con paciencia las burlas del mundo, te ruego que mires mi necesidad espiritual y material. Aleja de mi vida todo orgullo, envidia y maldad. Consígueme del Altísimo la gracia de vivir con un corazón limpio y la paciencia necesaria para vencer mis aflicciones presentes. Amén."

Se aconseja acompañar esta plegaria con un Padrenuestro y un Avemaría, ofreciendo las dificultades del día por la conversión de quienes nos han ofendido.

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Santoral completo del 17 de julio: otros santos y mártires recordados

El santoral de hoy viernes 17 de julio incluye también la memoria litúrgica de Santa Marcelina, virgen y hermana de San Ambrosio, quien destacó por su vida consagrada en el siglo IV.

De igual forma, la tradición católica recuerda en esta jornada a los Santos Mártires de Abitina, un grupo de valientes cristianos del norte de África que prefirieron morir antes que abandonar las escrituras sagradas.

La fecha también rinde tributo a la memoria de los Santos Mártires Reales de Rusia y a San Jacinto de Amastris, consolidando un día de profunda reflexión sobre la fidelidad extrema a la fe.

Reflexionar sobre la renuncia de San Alejo nos invita a limpiar nuestra vida de apegos innecesarios antes de abrir el corazón a la gran memoria litúrgica de mañana.