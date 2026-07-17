Entre la memoria y la ficción, Clara Scherer reconstruye a su bisabuela

La escritora y periodista Clara Scherer Castillo rescató del olvido la figura monumental y provocadora de su bisabuela, Clara Scherer Rino (1867-1921), con la publicación del libro Mi desafiante bisabuela, que presentó la noche de ayer en el Instituto Mora, acompañada del historiador Javier Garciadiego Dantán e Inés Carrasco, hija de la autora, quienes comentaron el libro.

El relato, que abreva de la ficción y de la historia de inicios del siglo XX, transcurre a caballo entre la memoria, la biografía, la crónica y la novela histórica y está inspirado en Odiseo, en Fernando de Magallanes y en la idea de que toda narración es un cuento.

Anoche se presentó el libro "Mi desafiante bisabuela", de Clara Scherer, en el Instituto Mora. Foto: Karina Tejada.

En la presentación, la autora recordó que las mujeres son las guardianas de la memoria y de ahí que sean ellas quienes conservan las recetas de cocina, los remedios caseros, los rituales, los álbumes fotográficos y la historia de la familia.

“En mi familia, todas las mujeres hacían todo eso, pero la historia familiar que conservaban era la de los hombres y nunca nos contaban la historia de las mujeres de la familia. Pero cuando a mí me ponen Clara, que ese es el motivo por el cual escribo este libro, mi primera pregunta fue, ¿por qué Clara? Mi hermana se llama como mi mamá y mi hermano como mi papá y yo no tenía de quién asirme”, dijo.

Fue entonces cuando descubrió que su nombre era de una bisabuela de la que poco o casi nada se hablaba, “quien enfrentó la viudez, el colapso de los imperios y la dispersión de su familia con una dignidad inquebrantable y un espíritu moderno, adelantado a su tiempo”, como la describe Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, en la contraportada del libro.

En la presentación de "Mi desafiante bisabuela", de Clara Scherer, participaron Javier Garciadiego e Inés Carrasco. Foto: Karina Tejada.

Fue así como emergió Clara, aquella mujer desafiante, a partir de una biografía en primera persona “que nos sumerge en el epicentro de los cataclismos que forjaron el siglo XX, siguiendo los pasos de una mujer cuya existencia fue un puente indomable entre la sofisticación de su natal Frankfurt, en Alemania, y el convulso México de la Revolución”.

Al inicio de la presentación, Inés Carrasco perfiló el volumen así.

“Clara Scherer Rino nació en 1867, en Alemania, y, un siglo después de su muerte, su bisnieta, Clara Scherer Castillo, ha logrado revivir a aquel fascinante personaje. El trabajo de investigación ha sido largo y profundo, pero el trabajo de la imaginación, igual o más rico”, destacó.

Y agregó: “La primera Clara Scherer llegó a México a finales del siglo XIX y el momento que le tocó vivir en el país fue determinante, de pugnas de poder que aún nos atraviesan”.

Además, dijo, “la privilegiada suerte de su nacimiento y casamiento con Hugo Scherer le permitió gozar también de un auge económico y social marcado por apellidos, industrias y modos que permanecen vigentes”.