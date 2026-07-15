Segunda vida al arte: Soledad Velasco reflexiona sobre la vejez y el tiempo en el Mupo

OAXACA, Oax.- La pintora y escultora Soledad Velasco (Oaxaca,1964) es autora de la exposición La vejez: el eco final de la memoria, integrada por 34 dibujos y pinturas, 13 esculturas y tres instalaciones, que se presentará del 17 de julio al 16 de agosto en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo).

La artista visual refiere que debido a que el eje conceptual de la muestra gira en torno a la vejez incorporó elementos que socialmente se consideran en el fin de su ciclo útil, “lo que se convierte en una poderosa metáfora visual: una apología a la dignidad, la memoria y la transformación del tiempo”, señaló la artista.

Mupo en Oaxaca recibe 'La vejez', exposición sustentable de Soledad Velasco Cortesía MUPO

Por ejemplo, Velasco recuperó la madera del árbol de ceiba —especie sagrada para la cultura maya— que se integra en esta exposición y que constituye una garantía de sustentabilidad y economía circular. “Al emplear materiales residuales, no sólo se evita su desecho, sino que se les otorga una segunda vida que amalgama historia, mística y herencia cultural en la obra”, menciona.

Velasco cursó estudios de arte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en la Ciudad de México, además de cursar estudios de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mupo en Oaxaca recibe 'La vejez', exposición sustentable de Soledad Velasco Cortesía MUPO

Después, la artista realizó una residencia en Madrid, España, donde desarrolló su carrera pictórica entre 1997 y 2019, lapso fructífero y de creación que propiciaron que allí obtuviera en el año 2016 los premios de la Fundación Barcelona Olímpica y Francisco Carretero.

Al volver a México, en 2023, presentó en Oaxaca, en la sala “Rodolfo Nieto” del Museo de los Pintores Oaxaqueños, su exposición de pintura y dibujo A Eva, que posteriormente itineró por las capitales de Yucatán y Campeche.

El montaje de la exposición La vejez: el eco final de la memoria, fue posible gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025 que otorgó la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado.