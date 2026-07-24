Festeja con el Museo Franz Mayer sus 40 años en la "Noche Chavorruca"

El Museo Franz Mayer cumple 40 años, y lo celebra a lo grande con una emblemática edición especial de su Noche de Museos: "Noche Chavorruca", una experiencia inmersiva ambientada en la cultura pop de los años 80 y 90.

De acuerdo con la agenda oficial del fideicomiso cultural administrado por el Banco de México, este evento conmemorativo reunirá música retro, talleres temáticos y acceso a exposiciones en un formato nocturno exclusivo para el público

Museo Franz Mayer cumple 40 años: así será la Noche Chavorruca en CDMX Museo Franz Mayer

¿Cuándo es la Noche Chavorruca del Museo Franz Mayer?

La cita es el miércoles 29 de julio de 2026, de 18:00 a 22:00 horas (con último acceso a las 21:00 horas), en las instalaciones del recinto ubicado en Avenida Hidalgo 45. La entrada general tiene un costo de 130 pesos por persona e incluye acceso a las exposiciones vigentes del claustro.

Noche Chavorruca en el Franz Mayer: actividades y baile noventero

El programa especial de aniversario combina cultura, nostalgia y entretenimiento con dinámicas pensadas para quienes crecieron entre cassettes, peinados altos y pulseras de hilo.

Entre las actividades confirmadas destacan:

Pista de baile retro : Clases de baile y exhibición con las coreografías más icónicas de la década de los 90.

: Clases de baile y exhibición con las coreografías más icónicas de la década de los 90. Estética unisex: Espacio interactivo para peinados de época (efecto espapirifáctico con aerosol y fijador).

Espacio interactivo para peinados de época (efecto espapirifáctico con aerosol y fijador). Taller de manualidades: Creación tu propia portada de revista..

Creación tu propia portada de revista.. Corte de pastel: Ceremonia oficial con mañanitas para el museo y degustación colectiva.

Museo Franz Mayer cumple 40 años: así será la Noche Chavorruca en CDMX Museo Franz Mayer

Promociones y recomendaciones para tu visita

Para incentivar la participación del público, la institución anunció una promoción de 2x1 en taquilla para las personas que acudan caracterizadas con vestimenta retro o accesorios representativos de los años 80 y 90.

El recinto sugiere asistir sin mochilas ni bultos voluminosos, ya que el servicio de guardarropa operará de forma limitada hasta las 21:30 horas para agilizar el flujo de visitantes en las salas.

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Cuatro décadas impulsando el diseño y el arte decorativo en México

Fundado en 1986 gracias al fideicomiso constituido por el filántropo y coleccionista germano-mexicano Franz Mayer, el inmueble —un antiguo hospital virreinal del siglo XVI— resguarda una de las colecciones de artes decorativas más importantes de América Latina.

A lo largo de 40 años, el espacio se ha consolidado como un referente de innovación cultural al albergar muestras internacionales de fotoperiodismo como World Press Photo, exhibiciones de arquitectura contemporánea y muestras dedicadas a la evolución gráfica nacional.

¡Prepara tu outfit retro y celebra cuatro décadas de arte!

La celebración del 40 aniversario combina la riqueza histórica del edificio con un ambiente festivo accesible para todas las edades. Si buscas revivir la nostalgia de los 90 en un escenario histórico, reserva tu lugar con anticipación a través del portal oficial del museo o directamente en taquilla.