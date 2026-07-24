Seis años después del incendio que puso en riesgo uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la catedral de Notre Dame de París continúa su proceso de restauración. Ahora, la atención está puesta en seis vitrales contemporáneos que comenzarán a instalarse entre octubre y noviembre y que, antes incluso de ocupar su lugar en el templo, ya generan un intenso debate entre autoridades culturales y defensores del patrimonio.

El organismo público Reconstruir Notre Dame de París informó que las piezas, creadas por la artista francesa Claire Tabouret, estarán listas en septiembre y serán presentadas oficialmente al público en diciembre, cuando concluyan los trabajos de instalación.

Notre Dame instalará nuevos vitrales entre octubre y noviembre AFP

Durante una visita al taller Simon Marq, en la ciudad de Reims, donde se fabrican los vitrales, Philippe Jost, presidente del organismo encargado de la reconstrucción, aseguró que el proyecto avanza conforme al calendario previsto y sin retrasos.

La ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, afirmó que la incorporación de estas obras marcará "otro gran momento" para la catedral, reabierta al público en diciembre de 2024 tras permanecer cerrada durante más de cinco años.

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¿Cómo serán los nuevos vitrales de Notre Dame?

Los seis vitrales están inspirados en pasajes bíblicos relacionados con Pentecostés, celebración que conmemora la llegada del Espíritu Santo y cuyo tema fue elegido por el Arzobispado de París. Su elaboración registra un avance cercano al 70%, de acuerdo con Anne Catherine Perreau, directora del histórico taller Simon Marq.

Tres de las piezas ya fueron concluidas, una cuarta estará terminada en los próximos días y las dos restantes se encuentran en la fase final de fabricación. Una vez concluidas, sustituirán seis de los siete vitrales ubicados en el lado sur de la nave principal.

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¿Por qué los nuevos vitrales han causado polémica?

La discusión no gira en torno a la propuesta artística de Claire Tabouret, sino a las piezas que serán reemplazadas. Los vitrales actuales fueron creados en 1864 durante la restauración dirigida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc y sobrevivieron sin daños al incendio de abril de 2019.

Precisamente ese hecho ha provocado críticas entre historiadores, arquitectos y especialistas en conservación, quienes consideran innecesario retirar elementos históricos que permanecen en buen estado. También cuestionan el costo del proyecto y el impacto que podría tener sobre la integridad patrimonial de uno de los monumentos más importantes del mundo.

Por otro lado, las autoridades francesas sostienen que la incorporación de arte contemporáneo forma parte de una nueva etapa en la vida de Notre Dame y permitirá establecer un diálogo entre la historia del edificio y la creación artística actual.

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¿Qué pasará con los vitrales originales?

Las piezas retiradas no desaparecerán. Antes de ser restauradas, atraviesan un proceso de descontaminación de amianto realizado en las inmediaciones de la catedral.

Posteriormente, cuatro vitrales serán exhibidos en el castillo de Pierrefonds, en el norte de Francia, mientras que los dos restantes pasarán a formar parte de la colección de la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, en París.

Con esta decisión, el gobierno francés busca preservar los vitrales históricos al tiempo que incorpora nuevas obras a uno de los edificios más representativos del arte gótico. Sin embargo, el debate sobre hasta dónde debe llegar una restauración patrimonial sigue abierto y acompaña, una vez más, la transformación de Notre Dame tras el incendio que cambió su historia en 2019.