¿Qué es Temple Stay y por qué Corea del Sur lo convirtió en un símbolo de su patrimonio cultural?

Busan recibió a representantes de todo el mundo para la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Durante varios días, las conversaciones se centraron en la conservación, la protección y el futuro de los sitios que resguardan la memoria colectiva de la humanidad.

Sin embargo, antes de que iniciaran las discusiones en las salas de conferencias, Corea del Sur decidió presentar una idea clara: el patrimonio no solo se protege, también se vive.

¿Cómo es la inmersión cultural en Temple Stay?

En lugar de limitar la experiencia a un recorrido por los destinos más conocidos de Seúl, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo apostó por una inmersión cultural.

Más que mostrar monumentos o edificios históricos, la propuesta consistió en acercar a los visitantes a una tradición que continúa formando parte de la vida cotidiana del país.

Esa experiencia lleva por nombre Temple Stay y, aunque está disponible para cualquier persona, sigue siendo una de las actividades menos conocidas entre quienes visitan Corea del Sur.

El programa permite vivir durante un día la rutina de un templo budista y conocer de cerca las prácticas que han acompañado a esta tradición espiritual durante más de un milenio.

Experiencia Temple Stay en Corea del Sur. Víctor Mattar

Vivir como un monje por un día

La dinámica invita a compartir el ritmo de vida de los monjes: participar en sesiones de meditación, degustar alimentos preparados bajo los principios del budismo, recorrer los espacios sagrados y escuchar las enseñanzas que forman parte de esta filosofía.

Temple Stay busca acercar a los visitantes a una experiencia de contemplación y convivencia con una tradición que permanece vigente.

Uno de los escenarios más representativos para vivir esta experiencia es el Templo Bulguksa, ubicado en Gyeongju. Construido en el siglo VIII, durante el Reino de Silla, el complejo fue concebido como una representación terrenal del mundo ideal descrito en las escrituras budistas.

Sus escalinatas de piedra, pabellones de madera y emblemáticas pagodas han permanecido en pie por más de doce siglos y hoy son considerados una de las máximas expresiones de la arquitectura budista coreana.

Experiencia Temple Stay en Corea del Sur. Víctor Mattar

Bulguksa, donde la historia sigue habitada

Muy cerca se encuentra la Gruta de Seokguram, otro de los grandes símbolos del patrimonio cultural del país. En su interior resguarda una monumental estatua de Buda rodeada por esculturas talladas con un nivel de detalle que continúa sorprendiendo más de mil años después de su construcción.

Tanto Bulguksa como Seokguram fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1995 por representar un extraordinario legado artístico, religioso y arquitectónico del antiguo Reino de Silla.

La visita permite entender que el valor de estos lugares no radica únicamente en su antigüedad o en el reconocimiento internacional que poseen. Ambos sitios siguen siendo espacios de práctica religiosa, donde los monjes mantienen una rutina que inicia antes del amanecer con momentos de oración, meditación y estudio.

Esa continuidad convierte al patrimonio en una expresión viva y no solo en un vestigio histórico.

Experiencia Temple Stay en Corea del Sur. Víctor Mattar

El patrimonio que nunca dejó de estar vivo

Esa es, precisamente, una de las ideas que Corea del Sur buscó transmitir durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial.

La conservación no consiste únicamente en proteger edificios o restaurar monumentos; también implica preservar las tradiciones, los conocimientos y las comunidades que mantienen vivos esos espacios generación tras generación.

Actividades tan sencillas como guardar silencio durante una sesión de meditación, compartir una comida preparada bajo la filosofía budista o escuchar las enseñanzas de un monje permiten comprender que el verdadero patrimonio trasciende la arquitectura.

Son las personas quienes mantienen vivo el significado de estos lugares y quienes hacen posible que el pasado continúe dialogando con el presente.

Experiencia Temple Stay en Corea del Sur. Víctor Mattar

La conservación también se practica

Temple Stay se convierte en un ejemplo de cómo el patrimonio puede acercarse al público sin perder su autenticidad.

La experiencia demuestra que conservar un sitio histórico no significa aislarlo del mundo, sino permitir que continúe siendo parte de la vida cotidiana de su comunidad y que quienes lo visitan puedan comprender su valor desde una perspectiva más profunda.

Mientras en Busan especialistas debatían sobre el futuro del patrimonio mundial, en las montañas de Gyeongju la respuesta parecía manifestarse de forma silenciosa.

La inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial representa apenas el inicio de su conservación.

El verdadero éxito ocurre cuando esos espacios siguen habitados por sus tradiciones, continúan teniendo significado para las comunidades que los resguardan y logran inspirar a quienes los conocen.