Anais Bueno y José Pablo Castro imaginan un ballet que irrumpa en la realidad

La danza y el ballet son artes que también pueden servir al público para desconectarse de su realidad, coinciden los bailarines Anais Bueno y José Pablo Castro Cuevas, dos de las figuras mexicanas que brillan en el Joffrey Ballet, con sede en Chicago, y que hoy participarán en la gala “Wheeldon and Friends”, en el marco de la quinta edición del Festival Paax GNP.

En esta ocasión, ambos bailarines presentarán obras como “Broken Wings”, que es el ballet de Frida Kahlo, “Cantabile”, el dueto de “Carmen”, “Under the True Voices” y “Commedia”, de Christopher Weeldon, con el acompañamiento del coreógrafo Nicolas Blanc y de las orquestas Imposible y de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección artística de Alondra de la Parra.

“Lo que intento al pararme en el escenario, con cualquier papel, es que se puedan desconectar de su mundo real por un ratito, que se puedan despegar un instante de lo que están viviendo en ese momento, y pasar y sentir cualquier sentimiento que pueda compartirles en el momento, si es tristeza o felicidad. Porque la danza no sólo son los pasos, sino que voy a transportarte a mi mundo (en el escenario) y ojalá te pueda dar un poco de lo que estoy sintiendo en ese instante”, aseguró a Excélsior Anais Bueno.

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Por su parte, José Pablo Castro, originario de Querétaro y quien trabaja en la compañía desde 2019, explicó que “en el Joffrey Ballet lo importante es que todos buscamos transmitir genuinamente las emociones en el escenario, es decir, que no debes estar actuando ni ser simplemente performativo y que toda esa emocionalidad salga del paso, del gesto, del alma y del corazón, así que buscamos un sentimiento genuino para conectar con el público”.

Ambos artistas también celebran la posibilidad de visitar México para presentar lo que han aprendido fuera de nuestras fronteras.

“El sueño de cualquier bailarín es trabajar en alguna de las mejores compañías del mundo, ya sea en Estados Unidos, México o Europa. Entonces, como ese es el sueño y poder realizarlo en este momento nos dice que todo ha valido la pena. Pero ahora puedo regresar a México y compartir todo el trabajo que llevo haciendo allá por años y es muy especial compartirlo con nuestro país”, destacó Anais Bueno.

Por último, ambos bailarines hablaron de los personajes que más los han retado técnicamente en el escenario. Para Anais, el rol principal que marcó un antes y un después en su trayectoria fue el ballet de “Carmen”.

“Fue un papel que me llegó más natural y, como mujer, un empoderamiento de pararme en el escenario, porque lo que más me gustaba del personaje era su seguridad en sí misma. Y aunque al final acaba súper triste, todo el arco de la historia hasta el final en que muere es el papel con el que más me he identificado. Aunque también debo decir que “Alicia en el país de las maravillas”, de Weeldon, fue un parteaguas, porque técnicamente ha sido de los más difíciles que he hecho, ya que tienes que estar dos horas en el escenario y sin parar”

Mientras que José Pablo Castro se inclinó por el personaje de Victor Frankenstein en el ballet “Frankenstein”, de Liam Scarlett. “La verdad es que sí fue muy impactante para mi carrera como artista, porque fue un antes y un después tanto de cómo bailo, cómo actúo y cómo puedo ayudar a mi partner (pareja), sin dejar de lado la historia… Te puedo decir que es el ballet de mis sueños, aunque no tenía idea de que así sería”, concluye.

Otros bailarines del Joffrey Ballet que participarán en la función de ballet serán Evan Boersma, Amanda Assucena, Guillem Cabrera Espinach, Reed Henry, Alberto Velázquez, Gayeon Jung, Jonathan Dole, Amanda Illuminati y Ao Wang.