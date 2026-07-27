El asombroso fenómeno de la licuefacción de su sangre sigue desafiando a la ciencia moderna en la actualidad. El santo se celebra hoy lunes 27 de julio dentro del santoral católico es San Pantaleón, el médico mártir que entregó su vida por la fe.

De acuerdo con los registros oficiales, este joven galeno es venerado como uno de los catorce santos auxiliadores, eficaces ante las dolencias corporales más severas.

Qué santo se celebra hoy 27 de julio: San Pantaleón, el médico mártir que alivia tu dolor Canva

Quién es el santo se celebra hoy lunes 27 de julio en la Iglesia

El santo se celebra hoy lunes 27 de julio es San Pantaleón, un médico del siglo IV que sirvió en la corte del emperador Maximiano. Tras convertirse al cristianismo, unió la ciencia médica con el poder de la oración.

Su compasión hacia los más necesitados despertó profundas envidias entre sus colegas paganos. Fue denunciado por su fe, sufriendo torturas brutales antes de ser decapitado, convirtiéndose en un testimonio eterno de fidelidad y entrega absoluta a Dios.

Cada año, una ampolla que contiene su sangre seca en Madrid se vuelve líquida de forma inexplicable. Este prodigio atrae a miles de fieles que buscan presenciar el vivo recordatorio de su victoria sobre la muerte.

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Por qué pedir el auxilio del santo de hoy lunes 27 de julio

Pedir el auxilio del santo de hoy lunes 27 de julio es una poderosa vía de intercesión espiritual frente a las enfermedades graves. San Pantaleón es el patrono de los médicos, los enfermos y las parteras del mundo.

Brinda consuelo profundo a quienes enfrentan dolores físicos crónicos o cirugías de alto riesgo.

Fortalece espiritualmente al personal de salud que trabaja en la primera línea hospitalaria.

Inspira paciencia y esperanza en los momentos de mayor debilidad o vulnerabilidad humana.

Su auxilio no conoce límites cuando se acude a él con un corazón limpio y sincero. Su figura nos enseña que la verdadera curación abarca tanto la salud del cuerpo como la salvación del alma.

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Cómo rezar la oración al santo que se celebra hoy lunes 27 de julio

Para rezar la oración al santo que se celebra hoy lunes 27 de julio, enciende una vela blanca en un ambiente sereno. Pon en tus intenciones el nombre del enfermo que deseas encomendar a su cuidado.

Padre celestial, que concediste a San Pantaleón el don de sanar los cuerpos y las almas con la fuerza de tu nombre. Te pedimos por su intercesión que devuelvas la salud a quienes sufren y fortalezcas nuestras debilidades. Danos la gracia de imitar su caridad inquebrantable para servirte siempre en nuestros hermanos enfermos. Amén."

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Qué otros santos se conmemoran en el santoral de hoy lunes 27 de julio

El santoral de hoy lunes 27 de julio conmemora también a un valioso grupo de fieles defensores de la fe. Entre ellos destacan los santos mártires de la Iglesia primitiva y pastores ejemplares.

San Cucufate : Célebre mártir de la persecución de Diocleciano en Barcelona.

: Célebre mártir de la persecución de Diocleciano en Barcelona. Santa Natalia y compañeros mártires: Testigos cordobeses de la fe en el siglo IX.

Testigos cordobeses de la fe en el siglo IX. San Simeón Estilita: Monje asceta famoso por vivir en oración sobre una columna.

Monje asceta famoso por vivir en oración sobre una columna. San Eclesio de Rávena: Obispo dedicado a la edificación de templos sagrados

Esta diversidad de carismas enriquece la liturgia del día, recordándonos que el llamado a la santidad se vive desde distintas realidades y épocas de la historia humana.

Acercarse a la vida de San Pantaleón nos impulsa a vivir nuestra jornada con un sentido renovado de caridad y entrega hacia el prójimo. Te invitamos a mantener encendida la llama de la devoción antes de descubrir las grandes sorpresas espirituales que nos depara el santoral de mañana.