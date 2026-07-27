Edicson Ruiz: “Música y arte como derecho universal”

“Estoy convencido de que la música y el arte tienen que ser un derecho universal y no un privilegio, porque un niño sin arte no puede sembrar la belleza en su sociedad”, aseguró el contrabajista venezolano Edicson Ruiz (Caracas, 1985), integrante de la Filarmónica de Berlín, quien participó en el segundo conversatorio de la quinta edición del Festival Paax GNP, donde presentará el 1 de agosto “Wolf Totem”, concierto para contrabajo de Tan Dun.

“De ahí que los gobiernos tengan que reconocer la importancia del arte en la temprana edad y hacer las reformas necesarias en el sistema educativo para ello, sin importar si los padres tienen o no recursos para costear una formación artística de sus hijos, porque sólo y únicamente así podremos formar seres que persigan la belleza como un todo”.

Considerado uno de los grandes exponentes del contrabajo solista, Edicson Ruiz se ha presentado en los cinco continentes y ha participado en festivales internacionales como Salzburgo, Lucerna, Edimburgo y Lisboa.

El instrumentista también aseguró que los padres tienen una obligación para formar a los niños. “Pienso que a los niños hay que empujarlos a nuevos impulsos y darles la valentía de que prueben y exploren territorios, y cosas que ellos jamás imaginaron que les podría interesar para expandir sus horizontes.

“Así me pasó a mí, porque mi mamá me obligó a ir a la orquesta, porque yo le decía que a mí no me gustaba la música clásica, sino Maná y Ricky Martin, pero ella se mantuvo firme y me dijo que entrara, y que si no me gustaba pues ya me saliera.

“Entonces, fui todo obligado, pero le insistía en que no me gustaba ver a ese señor canoso con su varita bailándome en las narices, con esos movimientos epilépticos y coléricos… pero ella me dijo que no discutiera… y ahora que soy padre, me doy cuenta de que uno tiene que llevar a los hijos más allá de sus limitaciones”, aseveró.