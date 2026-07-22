Dafna Viniegra presenta el libro "Somos todxs", un llamado contra la violencia infantil

Las secuelas de la violencia infantil suelen extenderse mucho más allá de la niñez.

Ansiedad, dificultades para establecer vínculos afectivos, problemas de salud mental o conductas agresivas pueden tener su origen en experiencias de abuso, abandono o maltrato que permanecieron en silencio durante años.

En ese contexto, la activista mexicana Dafna Viniegra reúne en Somos todxs (Editorial Aguilar) una serie de testimonios que exploran cómo esas heridas siguen presentes en la vida adulta y plantea la importancia de reconocerlas para romper los ciclos de violencia.

Esa convicción atraviesa Somos todxs, su más reciente libro, en el que reúne testimonios de hombres y mujeres que sobrevivieron al abuso sexual, la violencia física, el abandono y otras formas de maltrato infantil.

Sin embargo, la autora insiste en que la obra no busca despertar lástima, sino abrir un espacio de comprensión.

Este libro viene a dejar de ver a las personas como pobrecitos por lo que vivieron. Busca darle valor al pasado de cada vida para comprender que muchas de las respuestas que tenemos en la adultez vienen de esos traumas."

Dafna Viniegra presenta "Somos Todxs". Editorial Aguilar.

Cofundadora de ILAS A.C. (Infancia Libre de Abuso Sexual), organización dedicada a la prevención del abuso sexual infantil, Viniegra explica que durante años descubrió un patrón constante: detrás de muchas conductas que suelen juzgarse existe una infancia marcada por la violencia.

Por ello, el libro plantea una reflexión poco común: antes de señalar a una persona por cómo actúa en el presente, vale la pena preguntarse qué vivió cuando era menor.

Todos venimos de heridas. Si aprendemos a ser más comprensivos y compasivos con el otro, podemos construir una sociedad mucho menos confrontativa."

Dafna Viniegra presenta "Somos Todxs". Editorial Aguilar.

Un espejo para reconocer la propia historia

Uno de los elementos más particulares de Somos todxs es que deja espacios en blanco para que los lectores escriban su propia historia.

La autora explica que no se trata de un recurso literario, sino de una invitación a reencontrarse con ese niño que muchas veces permanece oculto detrás de la vida adulta.

"El libro ofrece muchos espejos. Tal vez leas una historia y descubras algo que también viviste. La intención es reconocerte y dejar de cargar toda la vida al niño que fuiste."

Durante la construcción del libro, Viniegra también descubrió que el abuso sexual no era la única violencia que dejaba marcas profundas.

El abandono, la indiferencia, la negligencia o el rechazo aparecían una y otra vez como experiencias capaces de modificar la forma en que una persona enfrenta la vida.

Más allá de los testimonios, la autora busca llamar la atención sobre una realidad que considera normalizada.

Dafna Viniegra presenta "Somos Todxs". ILAS.

La violencia empieza donde debería existir protección

Recuerda que, de acuerdo con cifras del INEGI, más del 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del hogar, y cerca del 70% son cometidos por familiares directos.

El golpe no solamente es la agresión. También está la traición. Un niño no entiende cómo alguien que dice quererlo también puede lastimarlo."

Para Viniegra, la prevención sigue siendo la gran tarea pendiente. Considera que muchas familias se preocupan más por mantener una buena imagen que por escuchar a las infancias.

Necesitamos entender que es mucho más importante proteger a los niños que cuidar el qué dirán."

Esa protección, asegura, comienza con la cercanía cotidiana.

¿Qué tanto estás más cerca de tu hijo que de tu celular? ¿Cuánta comunicación directa tienes con él todos los días?"

Cada uno de los relatos nació después de largas conversaciones con sus protagonistas.

Viniegra los transformó en historias escritas en primera persona para conservar su voz, su lenguaje y sus emociones.

Dafna Viniegra presenta "Somos Todxs". Editorial Aguilar.

El proceso, reconoce, también la transformó.

Salía de esas sesiones sintiendo que había vivido una vida que no era la mía."

Sin embargo, hubo una reacción que se repitió entre quienes participaron en el libro: la sensación de, por primera vez, sentirse realmente vistos.

Muchos me dijeron: gracias, porque por primera vez siento que alguien vio toda mi historia."

La autora también encontró diferencias entre hombres y mujeres al momento de hablar sobre el pasado. Mientras muchas mujeres ya habían contado alguna parte de su historia, la mayoría de los hombres llegaba con décadas de silencio.

Muchos nunca lo habían hablado. Les cuesta mucho más mostrar esa parte vulnerable."

Al final, Somos todxs busca convertirse en algo más que una colección de testimonios.

Viniegra espera que funcione como una herramienta para reconocer heridas, romper ciclos y abrir conversaciones que durante años permanecieron ocultas.

La oportunidad está en encontrarte, resignificar lo vivido y romper el patrón."

Su deseo, dice, también es una invitación colectiva.

No quiero dejar marcadas mis huellas sobre la tierra. Quiero dejar un campo verde para que las infancias puedan descubrir la vida sin cargar las heridas que nosotros llevamos."