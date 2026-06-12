Muere a los 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes

El célebre artista británico David Hockney falleció a los 88 años, informó este viernes su representante.

El pintor murió pacíficamente en su hogar el jueves 11 de junio, a un mes de cumplir 89 años.

El legado perdurable de David Hockney refleja su profundo entusiasmo por la vida, su extraordinario sentido del humor, su inmensa generosidad y su curiosidad inquisitiva, plasmadas en su frase característica: «Ama la vida”, dijo su representante a través de un comunicado, citó la agencia EFE.

Los detalles sobre los homenajes se anunciarán próximamente.

¿Quién fue David Hockney?

El pintor David Hockney murió a un mes de cumplir 89 años. PA Images

Hockney fue uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, reconocido por sus pinturas de colores intensos, sus retratos, sus paisajes y, especialmente, por sus famosas escenas de piscinas en California.

Nació el 9 de julio de 1937 en Bradford, Inglaterra, y se convirtió en una figura clave del movimiento conocido como arte pop británico durante la década de 1960.

Hockney estudió en el Royal College of Art de Londres, donde comenzó a experimentar con distintas formas de expresión artística. A diferencia de otros artistas de su generación que se alejaron de la pintura tradicional, él defendió el uso de la imagen figurativa, aunque incorporó elementos modernos como la fotografía, el collage y posteriormente las herramientas digitales.

Una de sus etapas más famosas ocurrió cuando se mudó a California en la década de 1960. Fascinado por la luz, el clima y el estilo de vida de Los Ángeles, comenzó a pintar piscinas, casas modernas y escenas cotidianas de la clase alta estadounidense. Su obra más conocida de esta época es A Bigger Splash, una pintura que muestra una piscina en el momento exacto después de que alguien se lanza al agua, destacando la tranquilidad del escenario frente al movimiento invisible del salto.

El pintor David Hockney murió a un mes de cumplir 89 años. PA Images

También destacó por sus retratos de amigos, familiares y figuras del mundo artístico. Obras como Mr and Mrs Clark and Percy muestran su interés por capturar la personalidad de las personas mediante composiciones sencillas, colores planos y una gran atención a los detalles.

A lo largo de su carrera, Hockney experimentó con diferentes técnicas. Fue pionero en el uso artístico de la fotografía mediante sus llamados “joiners”, composiciones hechas con múltiples fotografías que crean una visión fragmentada de una persona o un lugar. En sus últimos años también exploró el dibujo digital utilizando dispositivos como tabletas, demostrando una constante adaptación a nuevas tecnologías.

En 2018 su pintura Portrait of an Artist se vendió por alrededor de 90.3 millones de dólares, convirtiéndose en una de las obras más caras jamás vendidas de un artista vivo.