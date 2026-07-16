Mario Bojórquez y Melina Balcázar ganan el prestigioso premio de traducción del INBAL

El poeta Mario Bojórquez y la ensayista Melina Balcázar, fueron reconocidos con el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026; el primero, en la categoría de poesía y la segunda, en la de ensayo.

El premio fue otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el gobierno de Hidalgo, mediante su Secretaría de Cultura.

Mario Bojórquez y Melina Balcázar ganan el Premio de Traducción Margarita Michelena Cortesía INBAL

De acuerdo con el jurado, Bojórquez obtuvo el premio porque su traducción de Oratorio, de Jordi Valls Pozo, “consigue retomar de la lengua de origen (el catalán) un ritmo y una musicalidad singulares, logrando ser, al mismo tiempo, contundente, lírica y moderna”.

Para el poeta, el galardón “es un momento de alegría que se corresponde con un trabajo de muchos años; un trabajo que se mira poco, como el de la traducción, que es casi íntimo, tiene proporciones fundamentales para la cultura del libro. Gracias a la traducción hemos conocido culturas lejanas y acercado pueblos que de otra manera no sería fácil que se encontraran”.

En la categoría de ensayo, el jurado estableció que la traducción de Crítica del juicio, de Pascal Quignard, realizada por Balcázar, “resulta un claro reflejo de la complejidad y fragmentariedad del texto original”.

Mario Bojórquez y Melina Balcázar ganan el Premio de Traducción Margarita Michelena Cortesía INBAL

En respuesta, la ensayista señaló que “como traductora es muy importante que se nos dé este reconocimiento, porque en la profesión somos mayoría las mujeres, pero somos las menos reconocidas y no siempre las mejor pagadas. Me alegra mucho por quienes están iniciando, este premio es un aliciente para nosotras”.

El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena fortalece el acceso a la literatura mundial al reconocer el trabajo de quienes permiten que las obras lleguen a más lectores.