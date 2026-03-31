Gobierno fortalece escuelas del INBAL y espacios del INAH; inversión de 1, 500 mdp

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo elogió la inversión que ha hecho su gobierno desde el 2025 a la fecha en mil 405 escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y en 220 planteles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ayer, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que se han invertido mil 500 millones de pesos en salones de danza y música, al tiempo que se realizaron trabajos de impermeabilización en 49 escuelas, seis galerías y la compra de 23 mil instrumentos musicales, así como equipo científico para laboratorios y talleres.

Inversión en mejoras a museos y zonas arqueológicas

Agregó que también se han destinado 380 millones de pesos para mejorar 12 museos y 46 zonas arqueológicas a lo largo de 12 estados de la República mexicana.

Cómo ven, (se ha hecho) la rehabilitación de las escuelas de arte y también las de Antropología e Historia.

La rehabilitación de sitios arqueológicos. Con el presidente López Obrador se intervino de manera muy importante en los sitios arqueológicos mayas; se hicieron los famosos Catvis, que son los Centros de Atención a Visitantes” recordó la jefa del Ejecutivo ante los representantes de los medios de comunicación.

Destaca próxima apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Sheinbaum Pardo aprovechó el encuentro con los periodistas para anunciar la próxima inauguración del primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el cual tendrá sus instalaciones en el corazón de la Ciudad de México, en el domicilio conocido como la Casa del Marqués del Apartado, que se ubica en la esquina de Donceles y República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De forma breve, la presidenta compartió que el museo contará con tres plantas de exposiciones y un acervo de “210 piezas en exposición permanente, con el objetivo de preservar y difundir el arte textil”.

Ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo y va a haber por primera vez un museo dedicado al textil mexicano. Y va a estar aquí, muy cerca del Centro Histórico.

Sobre este tema, la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova adelantó que el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos contará con cafetería y restaurante y será un “espacio lúdico, sala de exposiciones temporales, sala de capacitación, salón de usos múltiples, sala interactiva y bodega”.

*mcam