La ópera "Atala" vuelve a escena con Carlos Reynoso tras su triunfo en Italia

Luego de triunfar en Italia en el Concurso Internacional de Canto Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani! 2026, el barítono mexicano Carlos Reynoso volverá a México para participar en el reestreno de la orquestación original y de la ópera completa Atala, de Miguel Meneses, con la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el 24 y 26 de julio, bajo la dirección de Rodrigo Macías.

“Atala es una ópera que permaneció fuera de los escenarios durante más de medio siglo y la hemos trabajado en los últimos años en la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada. Hemos realizado este proyecto de recuperarla completamente y reestrenarla; sostengo que es la ópera mexicana más exitosa del siglo XIX, basada en la novela de François-René de Chateaubriand, un gran autor francés de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX”, comentó a Excélsior.

La escenificación contará con un elenco integrado por la soprano Ana Rosalía Ramos (Atala), el tenor Alan Pingarrón (Chactas), el bajo barítono Rodrigo Urrutia (Un solitario padre Aubry), el bajo Nehemías Damián (Mico), el tenor Abel Rangel (Tarmo) y Carlos Reynoso (Simaghano, padre adoptivo de Atala), quienes estarán acompañados del Coro Polifónico del Estado de México, dirigido por Rita Rosales.

El proyecto ha supuesto un trabajo multidisciplinario que ha involucrado la localización y estudio de manuscritos, la restitución y revisión crítica de la partitura vocal y orquestal, así como el análisis histórico del contexto en que la obra fue concebida, detalló Reynoso.

La ópera Atala, de Miguel Meneses, se presentará el 24 y 26 de julio con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Foto: Cortesía Compañía Ópera; Nuestra Herencia Olvidada

Y agregó: “Atala constituye uno de los ejemplos más ambiciosos de la ópera nacional decimonónica, la cual emprendió una gira por Zacatecas, Mazatlán, Guadalajara, Aguascalientes y Guanajuato, consolidándose como la ópera mexicana de mayor circulación nacional”.

De acuerdo con Reynoso, Miguel Meneses ocupó un lugar privilegiado dentro de la vida musical mexicana, siendo el compositor elegido por Maximiliano de Habsburgo para escribir la ópera Agorante, Rey de la Nubia, por suscumpleaños en 1864.

“Una de las hipótesis es que, tras la restauración de la República, esta vinculación con el Segundo Imperio pudo haber dificultado la llegada de Atala a la Ciudad de México, pese al éxito en otras regiones del país”, expuso.

Como resultado del estudio de las partichelas originales y de diversas fuentes hemerográficas del siglo XIX, ha sido posible reconstruir la trayectoria escénica de la obra.