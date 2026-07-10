Lukas Avendaño es el primer mexicano en ganar el premio de la FCA de Nueva York

OAXACA, Oax.- Lukas Avendaño (Tehuantepec, 1977), artista y activista muxe se convirtió en el primer mexicano en ganar el premio internacional para las Artes Contemporáneas, que otorga la Fundación para las Artes Contemporáneas (Fundation for Contemporary Arts, FCA, por sus siglas en inglés) de Nueva York, informó la página web de la institución.

Avendaño alternó la carrera de antropología en la Universidad Veracruzana en Xalapa, con teatro experimental al realizar performances hasta acreditarse como coreógrafo. Réquiem para un alcaraván y Buscando a Bruno son sus obras emblemáticas.

El artista oaxaqueño Lukas Avendaño gana histórico premio de arte en Nueva York Cortesía Lukas Avendaño

El galardón internacional reconoce la labor comunitaria y la trayectoria dancística del artista con presencia en los escenarios y festivales más importantes de América y Europa.

En sus redes sociales, FCA resalta el talento del oaxaqueño que utiliza la antropología como herramienta para examinar la sexualidad, género y etnia: un enfoque que describe como una arqueología de la memoria o arqueología forense.

“La obra de Avendaño se ha caracterizado como militancia desobediente, disidencia sexual, folclore rural, “travesti” (un término para una identidad disidente de género) improvisación, y “Art Nako” (arte que se niega a comportarse) pidiendo ser incómodo, feo, fuerte o excesivo para exponer poder, violencia y exclusión”.

El artista oaxaqueño Lukas Avendaño gana histórico premio de arte en Nueva York Cortesía Lukas Avendaño

Por su parte, el artista fue contundente. “Gracias a todas por su confianza. Sólo quiero decir que seguimos trabajando. A veces acompañadas, otras veces a la sombra de seres más grandes y con mayor luz, y otras tantas solas como las luciérnagas, con nuestro foquito, con una luz tenue que tintinea”.

La dramaturga, Malú Huacuja del Toro, quien acompañó al artista a recibir el premio, subrayó que la distinción no se otorga por solicitud del artista. “Se asigna por recomendación de pares”.