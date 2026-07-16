La danza contemporánea se adueña de Bellas Artes con 'Entre tiempos'

En el marco de la Temporada de Danza 80 Movimientos, el Palacio de Bellas Artes presentará la coreografía Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas, que se presentará el martes 28 de julio a las 19:30 horas.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura federal destacó que esta puesta en escena reúne distintas voces de la creación coreográfica y “permite reconocer la riqueza y diversidad de la danza contemporánea mexicana. La circulación de esta puesta en escena en un escenario emblemático amplía su alcance, acerca propuestas artísticas de calidad a nuevos públicos y visibiliza el talento de creadoras y creadores provenientes de distintos estados del país”.

La función, que se presentará en la Sala Principal del recinto de mármol reúne fragmentos de cinco obras realizadas por los coreógrafos BárbaraAlvarado (CDMX-Querétaro), Beatriz Madrid (CDMX-Morelos), Cecilia Lugo (Tamaulipas). Alex Hensa (CDMX) y Óscar Ruvalcaba (Jalisco), creadores que pertenecen a distintas generaciones y presentan discursos escénicos que dialogan con el tiempo, la memoria y su historia personal.

Bellas Artes presenta 'Entre tiempos': Antología de la danza contemporánea Cortesía Secretaría de Cultura

El programa de esta velada coreográfica inicia con la pieza Boom, de Alex Hensa, que invita al público a hacer un alto para experimentar el placer reflexivo ante una vida de inmediatez; le sigue Lobos, el misterio del origen, de Bárbara Alvarado, que hace una analogía entre el ser humano y estos mamíferos; seguida por Luna negra, de Beatriz Madrid, que recorre las historias de Lilith y Eva, un viaje entre la luz y la sombra.

La segunda parte del espectáculo presenta Nicolás, de Cecilia Lugo, una adaptación de Nicolasa (a Guillermina) coreografía realizada para conmemorar el talento de la maestra Guillermina Bravo en 1995 y finaliza con Signos… el cuerpo de la noche de Oscar Ruvalcaba, que se cuestiona el significado del amor en nuestro tiempo.

Entre tiempos. Antología de poéticas coreográficas forma parte de las actividades por los 80 años del Palacio de Bellas Artes y está dirigida a todo público.