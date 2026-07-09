El barítono mexicano Carlos Reynoso, integrante del proyecto Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, dedicado al rescate de la música mexicana, ganó la competencia Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani! 2026, que organiza la Rai Radio 3 junto con el Teatro de la Ópera de Roma.

Además del máximo galardón, Reynoso recibió la Mención Especial de la Orquesta del Teatro de la Ópera de Roma como mejor intérprete de la final, una distinción otorgada por los propios músicos.

El barítono, que interpretó “Largo al factótum”, de El barbero de Sevilla; y “Come un’ape ne’ giorni d’aprile, de la Cenicienta, ambas del compositor italiano Gioachino Rossini, expresó a Excélsior su alegría por el galardón.

“Es un verdadero orgullo haber ganado la competencia que tuvo un jurado totalmente italiano y con el resto de los participantes también italianos, por lo cual es un verdadero orgullo el haber hecho este programa. De manera que hacer esta música con la orquesta Teatro de la Ópera de Roma, en un escenario italiano, frente a un jurado italiano, con colegas italianos, frente al público italiano y ser reconocido como el que mejor desempeño tuvo, es un orgullo y un honor”, expresó vía telefónica.

El barítono mexicano Carlos Reynoso gana prestigioso concurso de ópera en Italia Cortesía Carlos Reynoso

Y añadió: “Por otra parte, más allá del honor por el voto italiano, el orgullo absoluto por no sólo representar a México, sino lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años: la hermandad cultural, las raíces musicales que tiene México en la ópera italiana, y que eso se patenta en esta clase de eventos”, por lo que consideró que esto no sólo permite a los mexicanos no sólo disfrutar de la ópera, sino ser partícipes de este género.

La final del certamen se celebró en el Teatro dell’Opera di Roma, con la participación de la Orquesta del teatro, bajo la dirección de Alessandro Cadario, ante un jurado integrado por destacadas personalidades del panorama lírico italiano e internacional, como Alessandro Galoppini, director artístico del Teatro dell’Opera di Roma; Mariangela Sicilia, soprano italiana de relevante trayectoria internacional; Fulvio Macciardi, director del Teatro di San Carlo de Nápoles, y Enrico Stinchelli, musicólogo y conductor del programa.

El reconocimiento llega tras una temporada de intensa actividad internacional para Reynoso, quien recientemente interpretó el rol de Mercutio en “Roméo et Juliette”, en la Ópera de Oviedo, y participó en la gira francesa del mismo título, con presentaciones en el Théâtre des Champs-Élysées de París, la Opéra de Bordeaux y la Opéra de Reims.

A ello se suma su participación como Ping en “Turandot”, en la Ópera de Rouen Normandie, consolidando una presencia cada vez más frecuente en algunos de los principales escenarios líricos de Francia y España.

Este logro se suma a una etapa de crecimiento internacional en la trayectoria de Reynoso, quien en la próxima temporada debutará en el Teatro de la Maestranza como Schaunard en “La Bohème”; en el Teatro de la Zarzuela, como Lamparilla, en “El barberillo de Lavapiés” —en una nueva producción de Christof Loy—; y encabezará el estreno mundial de “Hôtel Moctezuma”, de Diana Syrse, interpretando el rol titular en la Opéra de Montpellier.