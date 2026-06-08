Manuel Álvarez Bravo y Greta Rico dialogan en muestra en Coyoacán

Alistan la apertura de la exposición El tiempo habitado: retrato femenino en la Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo, en Coyoacán, que reúne en un mismo espacio la obra del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo y de la documentalista y periodista contemporánea Greta Rico.

La muestra, que abrirá el 13 de junio, plantea un ejercicio de memoria visual para “entablar un diálogo intergeneracional que toma como ejes rectores a las mujeres, el tiempo y el trabajo, revelando cómo cada época encuentra su propia voz y testimonio en el retrato fotográfico”.

Diálogo intergeneracional y memoria visual

Álvarez Bravo se acercó al universo femenino desde la contemplación deliberada, apunta la curaduría. “Sus imágenes documentan las pausas, los rasgos, la representación de la mujer indígena y campesina, y las actividades cotidianas con una naturalidad que plasma el temperamento profundo de sus modelos”.

"Guadalupe", de la fotógrafa Greta Rico. Cortesía Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo

Además, su cámara no captura a la mujer, sino que la mujer se presenta ante la cámara y el fotógrafo responde a ese gesto.

De acuerdo con la indagación curatorial, “en la obra de Manuel Álvarez Bravo, el retrato opera como un dispositivo conceptual que buscaba registrar aquello que el ojo estandarizado tiende a ignorar, situándose a medio camino entre la representación y el significado”.

'Fin de Tianguis', de Manuel Álvarez Bravo. Cortesía Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo

A lo que se suma el hecho de que el fotógrafo mexicano reconfiguró las convenciones del estudio tradicional a partir de una premisa metodológica clara: “El retrato formal debería hacerse como el casual. Huir lo más posible del endurecimiento. De tal suerte que la fotografía resulte una cosa de cooperación. En contraste, la propuesta fotográfica de Greta Rico “explora la representación social de las mujeres dentro de la cultura visual actual, desde una mirada formada en los feminismos y el fotoperiodismo hecho por fotógrafas”.

El retrato femenino desde el feminismo actual

Amparo (partera), de la fotógrafa Greta Rico. Cortesía Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo

Así, el trabajo de Rico desmonta la percepción equivocada de que su inserción en el ámbito laboral es un fenómeno reciente, por lo que a través de sus imágenes recuerda que, si bien el acceso a ciertas profesiones estuvo restringido hasta hace algunas décadas, la mujer siempre ha tejido el sostén fundamental de las economías y de la vida diaria en todo el mundo.

La Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo se ubica en Espíritu Santo 83, Cuadrante San Francisco Coyoacán.