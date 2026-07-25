Olson Joseph explora la raíz africana en América a través del jazz

XALAPA, Ver.- El verano musical en Xalapa irrumpe con la presentación del cantante y trompetista haitiano Olson Joseph, quien llegará a Cauz Foro Cultural hoy sábado 25 de julio a las 20:30 horas con Olson Experience: Ancestralia, una propuesta escénica que explora la raíz africana en América a través del jazz, el soul, el groove afrocaribeño y la improvisación.

La presentación plantea un recorrido musical que enlaza las raíces haitianas del artista con diversas expresiones nacidas de la diáspora africana.

Ancestralia se concibe como un espacio de encuentro: la música funciona como puente entre el escenario y el público, convocando la participación, el movimiento y la escucha compartida.

El repertorio integrará composiciones originales y clásicos de jazz reinterpretados desde una mirada afrohaitiana, además de momentos atravesados por el soul, el funk y una fuerte presencia rítmica. La intención, explica Joseph, “es recuperar una dimensión esencial del jazz y de las músicas de raíz: su capacidad para construir comunidad”.

Egresado con honores de la Escuela Superior de Música en las especialidades de Scat y Trompeta de Jazz, Olson Joseph reúne influencias del gospel, el folclor haitiano y la tradición jazzística. Su propuesta vocal e instrumental destaca por la expresividad, la memoria y la libertad interpretativa.

Para esta presentación estará acompañado por Abraham Calderón en el bajo y la dirección musical, Hugo Díaz en la guitarra, Lu Rodríguez en la batería y Rey David Alejandre en el trombón y el piano. La noche contará además con la participación especial del saxofonista Arturo Caraza.

Con Ancestralia, Joseph invita a escuchar el jazz desde un lugar cercano y vivo: no como una música distante o reservada para especialistas, sino como una experiencia corporal y rítmica donde el groove abre la conversación y el público forma parte del viaje.

Cauz Foro Cultural está en la calle Morelos número 1, a dos cuadras del Palacio de Gobierno de Xalapa.