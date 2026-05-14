Exposición retrata la diversidad visual y social de Chiapas

Al menos 62 fotografías de Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Antonio Turok, Marco Antonio Cruz, Bob Shalkwijk y otros 15 fotógrafos más integran la muestra Territorios de la imagen. Narrativas visuales desde Chiapas, que hoy será inaugurada en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF), en la que se explora el papel de la fotografía como documento para conocer y comprender los procesos sociales que han moldeado la geografía chiapaneca y su relación con el país.

“Cuando hablamos de Chiapas, el referente, sin duda, es el movimiento zapatista (EZLN, surgido en 1994), donde reconocemos algunas figuras que lo documentaron, como fueron Pedro Valtierra y Antonio Turok, pero la exposición va más allá de esto”, dice a Excélsior Lizbeth Ramírez Chávez, titular directora del MAF.

Y agregó: “A mí me llamó la atención que, al hablar de Chiapas, no sólo pensemos en el movimiento zapatista que, sin duda, es emblemático y es algo que les da fuerza, sino también ver qué pasa con sus fiestas patronales, las calles, la población indígena y la tierra, para lo cual expondremos parte del archivo Bats’i Lab, que está en Chiapas, fundado por los fotógrafos José Ángel Rodríguez e Isaac Guzmán”.

En esta exposición se exhibirán imágenes de Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide y Antonio Turok, entre otros. Foto: Cortesía Museo Archivo de la Fotografía

A partir de dicho acervo eligieron, por ejemplo, instantáneas de la fotoperiodista Ángeles Torrejón, quien muestra cómo vive Chiapas y que, de alguna forma, aporta su mirada en un sistema dominado por los hombres; o la mirada de Turok, a quien el Subcomandante Marcos le pidió que su mirada retratara el movimiento.

También estará presente el trabajo de Marco Antonio Cruz,

un fotógrafo con un ojo estético muy peculiar, así como fotografías de la consagrada Graciela Iturbide y de los fundadores de Bats’i Lab, colectivo imprescindible en la región”.

Ramírez Chávez comenta que cuando se habla de fototecas, casi siempre se piensa en Querétaro, Zacatecas y Pachuca, pero Bats’i Lab, fundado en 2019, demuestra que pueden aportar u a mirada más al sur del territorio nacional.

¿Qué temáticas aporta la exhibición?

“Nos interesa mostrar cómo ven a Chiapas los fotógrafos y qué representa para ellos desde la mirada femenina, la mirada extranjera, la nacional y la joven, porque Isaac y José Ángel (los fundadores del colectivo) me decían que Chiapas va más allá del EZLN, y claro que es así. Por ello vamos a mostrar los paisajes, las fiestas patronales, los trajes típicos, las máscaras, los personajes, las comunidades y la vida cotidiana en la entidad".

¿Qué tan amplio es el acervo de Bats’i Lab? “Es un archivo inmenso que incluye el trabajo de Barry Norris con 107 fotografías; de Lorenzo Armendariz, con 63; Marcey Jacobson, que aportó 60 impresiones; Keith Dannemiller, con 90 archivos digitales. Además, Isaac Guzmán aporta 236 archivos digitales; y el joven Diego Moreno, otras 100 fotografías.

La exposición Territorios de la imagen. Narrativas visuales desde Chiapas, en el Museo Archivo de la Fotografía. Foto: Cortesía Museo Archivo de la Fotografía

Y a estos se debe sumar la obra de Maruch Santiz, Martha Zarak, Fabián Ontiberos, Daliri Oropeza, Cisco Dietz y las donaciones de fotógrafos arriba mencionados.

Territorios de la imagen. Narrativas visuales desde Chiapas se exhibirá hasta el 14 de junio en el MAF, ubicado en República de Guatemala No. 34, en el Centro Histórico.