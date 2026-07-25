El arrojo inquebrantable de un pescador que se convirtió en el primer mártir del colegio apostólico define el santoral de hoy sábado 25 de julio con la figura de Santiago Apóstol.

Conocido por su temperamento impetuoso y su valentía radical, "el Mayor" es el intercesor ideal para quienes buscan fortaleza en momentos de debilidad.

Los registros oficiales y los textos litúrgicos solemnes validan que este discípulo íntimo de Jesús, hermano de San Juan, derramó su sangre en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Su legado espiritual edifica la fe global desde hace siglos.

Qué santo se celebra hoy 25 julio: Santiago Apóstol, guerrero de la fe y su auxilio urgente Canva

¿Qué santo se celebra hoy sábado 25 de julio en la Iglesia?

El santo que se celebra hoy sábado 25 de julio es Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, uno de los pilares más cercanos a Jesucristo y patrono protector de España y de los peregrinos del mundo.

Este gran evangelizador, apodado "hijo del trueno" por su carácter enérgico, presenció momentos cumbre del Evangelio como la Transfiguración y la agonía en el Huerto de los Olivos, marcando la historia de la cristiandad con su fuego misionero.

Tras la dispersión de los apóstoles, la tradición señala que llevó el mensaje cristiano hasta los confines de la península ibérica. Su sepulcro en Santiago de Compostela sigue siendo el epicentro del camino de fe más famoso de Occidente.

Qué santo se celebra hoy 25 julio: Santiago Apóstol, guerrero de la fe y su auxilio urgente Canva

Quiénes completan el santoral de hoy sábado 25 de julio

El santoral de hoy sábado 25 de julio conmemora también a San Cristóbal de Licia, mártir, a Santa Cucufate, y a la Beata María del Carmen Sallés, quienes testificaron con su vida el mensaje del Evangelio.

San Cristóbal de Licia: Célebre mártir del siglo III y gigante protector de los viajeros y transportistas en sus travesías cotidianas.

Célebre mártir del siglo III y gigante protector de los viajeros y transportistas en sus travesías cotidianas. San Cucufate: Mártir africano que padeció crueles tormentos en Barcelona durante las persecuciones del emperador Diocleciano.

Mártir africano que padeció crueles tormentos en Barcelona durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Santa Olimpia de Constantinopla: Viuda y diaconisa ejemplar, fiel colaboradora de San Juan Crisóstomo en el servicio a los desvalidos.

Qué santo se celebra hoy 25 julio: Santiago Apóstol, guerrero de la fe y su auxilio urgente Canva

Cómo pedir el auxilio de Santiago Apóstol en tus batallas diarias

Para pedir el auxilio de Santiago Apóstol hoy, debes encender una vela blanca en un lugar tranquilo, visualizar su escudo o espada de fe y recitar su plegaria enfocando tu intención en ganar fortaleza espiritual.

Este patrono es invocado tradicionalmente cuando se requiere valentía para superar miedos profundos, tomar decisiones difíciles o emprender nuevos proyectos de vida que exigen perseverancia absoluta. Su intercesión derriba muros espirituales y renueva las energías del alma.

Qué santo se celebra hoy 25 julio: Santiago Apóstol, guerrero de la fe y su auxilio urgente Canva

Oración poderosa a Santiago Apóstol para ganar fortaleza y guía

¡Oh Dios, que por la sangre de tu bienaventurado apóstol Santiago consagraste las primicias de los sufrimientos de tus enviados! Concédenos caminar firmes por el sendero de la vida y experimentar su auxilio continuo.

Glorioso Santiago, 'Hijo del Trueno', tú que fuiste testigo de la gloria del Señor, alcánzame el valor para vencer mis flaquezas espirituales y materiales (pide aquí tu necesidad). Sé mi guía en el camino del deber y protégeme con tu espada protectora. Amén."

Que el ímpetu misionero de esta jornada transforme tus temores en certezas absolutas.

Enciende tu fe interior y mantén tu mirada firme en el horizonte espiritual, preparándote desde ya para descubrir las profundas gracias que nos aguardan en el santoral de mañana.