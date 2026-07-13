Mantendrán protestas ante vacío de información en Casa del Poeta

Los integrantes del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde cuestionaron la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Cultura de la CDMX, que dirige Ana Francis López Bayghen –conocida artísticamente como Ana Francis Mor–, a las aclaraciones y precisiones planteadas desde el pasado 25 de junio.

“Ante el silencio y el vacío de información, denunciamos la táctica dilatoria de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, basada en el menosprecio institucional y destinada a desactivar la protesta. Dicha práctica representa una profunda falta de respeto a la comunidad artística y a la ciudadanía y es incompatible con un ejercicio gubernamental democrático”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Por esta razón, solicitaron que la titular de Cultura responda a sus demandas vertidas en su escrito del pasado 25 de junio, y anunciaron que próximamente continuarán con protesta en tanto no reciban respuesta puntual.

Entre sus planteamientos, el comité exigió que la autoridad aclare si el Café-Bar Las Hormigas, espacio central de la Casa del Poeta, se usará de manera exclusiva y gratuita para la poesía y sus múltiples manifestaciones, generadas por la propia comunidad poética, por lo que rechazan que se incorporen a la programación del recinto espectáculos ajenos a su vocación poética.

Además, pidieron que la funcionaria informe el mecanismo por el cual piensa operar la venta de bebidas en el Café-Bar y demandaron que se haga público dicho mecanismo, así como informar si se contempla o contempló concesionarla a un particular.

Piden claridad sobre Casa del Poeta 'Ramón López Velarde' Juan Carlos Talavera

“Si esto fue así, exigimos que se informe sobre la licitación pública que debió llevarse a cabo, sus términos, condiciones y beneficiarios”, expusieron.

Los integrantes del comité también solicitaron que se mantenga la política institucional del recinto para otorgar, de manera abierta y gratuita, los espacios a todos los poetas y editores que lo soliciten para la presentación de libros, revistas, y lecturas de poesía, sin importar su filiación política, estética, grupal, ideológica o condición económica, sexual, etc., tal como se llevó a cabo durante décadas.

Insistieron en que se respete el carácter abierto, diverso y plural de la institución y que la programación sea determinada por la propia comunidad poética que, a lo largo de los años, la construyó con sus actividades. “Nos oponemos a cualquier ‘curaduría’ institucional facciosa y discriminatoria de las manifestaciones poéticas”, expusieron.

Piden claridad sobre Casa del Poeta Juan Carlos Talavera

Y rechazaron que las instalaciones de la Casa del Poeta alberguen las oficinas de Procine CDMX.

“Exigimos que se respeten sus diversos espacios, como es el Salón de Seminarios, donde se encuentra la Galería de Fotos de escritores, tomada por el maestro Rogelio Cuéllar”, e insistieron en que la Revista Generación y su archivo histórico no sean desalojados del espacio que ocupan en la Casa del Poeta.

Por último, el colectivo insistió en que la "Mesa de Diálogo", del pasado 25 de junio, en la que participaron, “fue evidente la participación de intereses ajenos a la Casa del Poeta y la poesía, que violan el objeto que figura en el Decreto de Expropiación y contrarios a nuestras demandas de preservación de la institución”.

Ante esto, expresaron su preocupación y rechazo “a participar en cualquier ejercicio destinado a legitimar decisiones que puedan vulnerar su naturaleza, como la pretensión de someter la programación al arbitraje de dichos intereses”, aunque celebraron las coincidencias expresadas por diversas personas y grupos de la comunidad literaria, entre ellos el Círculo de Poesía, con respecto a su pliego petitorio.

bgpa