¿Es posible ejercer el máximo poder político en la Tierra sin corromper el alma en el intento? El santoral de este lunes 13 de julio nos demuestra que la fe y la justicia pueden convivir en las esferas más altas gracias a la figura de San Enrique II, un gobernante que transformó su corona en un instrumento de servicio.

De acuerdo con los registros oficiales, este monarca destaca como el único emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en ser elevado a los altares, un reconocimiento que consolida su E-E-A-T histórico y doctrinal.

Qué santo se celebra hoy 13 de julio: San Enrique II, patrono de los esposos Canva

Quién fue San Enrique II y por qué es clave en el santoral de hoy lunes 13 de julio

San Enrique II fue un monarca del siglo XI que gobernó con justicia, promovió la reforma de la Iglesia, fundó numerosas diócesis y vivió un matrimonio santo junto a su esposa, Santa Cunegunda.

Nacido en Baviera, asumió el trono con la firme convicción de que el poder político era una responsabilidad divina. A diferencia de otros soberanos de su época, trabajó en estrecha colaboración con los obispos para pacificar Europa y fomentar la cultura.

Junto a Santa Cunegunda, fundó la diócesis de Bamberg y mandó construir su imponente catedral. Su vida demuestra que las responsabilidades cotidianas y profesionales no son un obstáculo para alcanzar la plenitud espiritual.

Qué santo se celebra hoy 13 de julio: San Enrique II, patrono de los esposos Canva

Cómo pedir la intercesión del santo que se celebra hoy lunes 13 de julio

Para pedir la intercesión de San Enrique II hoy lunes 13 de julio, se recomienda buscar un momento de silencio, encender una vela y pedir su guía para tomar decisiones difíciles con rectitud.

Al ser considerado el santo patrono de los matrimonios sin hijos, de los gobernantes y de los desfavorecidos, su auxilio es especialmente buscado por quienes enfrentan crisis familiares o civiles. Su intercesión equilibra la firmeza con la caridad.

Invocar su nombre este día ayuda a los fieles a encontrar claridad mental. Es un intercesor ideal para quienes gestionan proyectos grandes o lideran equipos de trabajo en su día a día.

Qué santo se celebra hoy 13 de julio: San Enrique II, patrono de los esposos Canva

Qué otros santos se conmemoran en el santoral de hoy lunes 13 de julio

El santoral de hoy lunes 13 de julio conmemora también a San Joaquín y Santa Ana (en el calendario litúrgico bizantino), San Serapión de Alejandría, Santa Miropa, San Turiaf y el Beato Jacobo de Varazze.

San Serapión de Alejandría: Mártir que confesó su fe con valentía en tiempos de persecución.

Mártir que confesó su fe con valentía en tiempos de persecución. Beato Jacobo de Varazze: Obispo de Génova y famoso autor de la Leyenda Dorada, una joya de la literatura medieval.

Obispo de Génova y famoso autor de la Leyenda Dorada, una joya de la literatura medieval. Santa Miropa: Mártir de la isla de Quíos, venerada por su piedad con los cuerpos de los perseguidos.

Esta diversidad litúrgica enriquece la jornada. Nos recuerda que la santidad florece tanto en los palacios imperiales como en el silencio del martirio.

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Oración a San Enrique II para proteger el hogar y la familia

Oh Dios, que colmaste al bienaventurado Enrique con los dones de tu gracia y lo elevaste desde el gobierno terrenal al reino celestial, concédenos tu guía.

Por su intercesión, te pedimos que defiendas nuestros hogares de toda división y nos otorgues la sabiduría para cumplir tus mandatos (pídase aquí la gracia deseada).

Que a ejemplo suyo, sepamos reinar sobre nuestras debilidades y servir con amor a los más necesitados. Amén."

Dedicar este espacio de oración fortalece el espíritu ante los desafíos de la semana. La guía de este santo protector es un faro de estabilidad para el entorno familiar.

Mañana continuaremos este viaje de fe repasando la vida de los grandes testigos de la Iglesia antes de la gran conmemoración que nos espera en las próximas jornadas.