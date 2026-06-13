Exigen regresar vocación original a la Casa del Poeta Ramón López Velarde

Restitución del nombre y vocación originaria, garantía de pluralidad y libertad creadora, gratuidad de los espacios, preservación del Café-Bar Las Hormigas, rechazo a la reconversión comercial o escénica unilateral, respeto al Decreto de Expropiación de 1988, una mesa de diálogo pública y la respuesta oficial.

Estos son los 12 puntos que los integrantes del Comité en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde exigieron ayer a la Jefa de Gobierno Clara Brugada y a la Secretaría de Cultura capitalina, en medio de protestas y pancartas ante la casona ubicada en la colonia Roma.

El comité destacó que la reestructuración propuesta, el pasado 9 de junio, al recinto dedicado a la poesía desde hace más de tres décadas “contraviene el objetivo para el cual fue creado, vulnerando su identidad y su función institucional”; por lo que exigieron que se mantenga la vocación original de la Casa del Poeta Ramón López Velarde y su nombre, por lo que deberá retirarse “el nuevo programa” de “manifestaciones artísticas ajenas a la poesía, como el cabaret”.

Solicitan además la protección del patrimonio bibliográfico y documental, pues la casa alberga las bibliotecas Salvador Novo, Efraín Huerta, el Tercer Fondo Editorial y un archivo audiovisual.

Ante unos cien escritores y promotores culturales que pedían que los dejaran entrar, Jesús Galindo Calderón, el director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura capitalina, aseguró que el recinto mantendrá su nombre y que no habrá cabaret ni café-concert. “Que esto sirva como detonante de la escucha”, pidió.

Los escritores que se dieron cita en el recinto anunciaron que regresarán el próximo viernes. Especial.

Entre los asistentes destacaron los escritores María Rivera, Miriam Moscona, Verónica Murguía, Pablo Boullosa, Hernán Bravo Varela y Juan Carlos Bautista.

Y anunciaron que volverán el próximo viernes para corroborar si se están cumpliento sus peticiones.