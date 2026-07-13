Hallan tumba de 3 mil años de antigüedad en Egipto; perteneció a un noble

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, dio a conocer el descubrimiento de una tumba en el área de Sheikh Abdul-Qarna, en la parte oeste de Luxor, ciudad ubicada a la orilla del río Nilo, la cual habría pertenecido a un noble.

De acuerdo al organismo, el hallazgo estuvo a cargo de la misión arqueológica holandesa que trabaja en Jabana Taiba desde 2018, encabezada por la Dra. Karina van den Hoeven, de la Universidad de Leyden.

Como explicó el Sr. Sharif Fathi, ministro de Turismo y Arqueología, este tipo de trabajos contribuyen a descubrir más secretos de la antigua civilización egipcia, fortaleciendo el estatus del país como destino mundial, por lo que agradeció los esfuerzos.

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Tumba encontrada en Egipto dataría del período de Paser

Información revelada señala que el camposanto descubierto se encuentra al este del Cementerio Médico No. 45. El estilo artístico de las inscripciones de las tumbas, apuntan a que probablemente se remonta al período de Paser.

De hecho, al estudiarlas, se encontró que pertenecían a una persona llamada Paser. Datos históricos revelan que Paser fue un alto funcionario egipcio que ocupó el cargo de visir o primer ministro bajo los reinados de Ramsés I y Seti I, durante la Dinastía XIX del Imperio Nuevo (entre 1294 y 1230 a.C.).

Su autoridad fue tal, que mantuvo presencia durante los primeros años de Ramsés II, de quien fue hombre de confianza.

Hijo de Nebnetjeru, sumo sacerdote de Amón en Per-Montu, y de Meritre, superiora de las sacerdotisas de Amón en Karnak, Paser tuvo varios títulos a lo largo de su vida, incluyendo el de príncipe, gobernador de la ciudad, juez, guardián de Nejen, Sacerdote de Maat y alcalde de Tebas.

Sin embargo, como visir, se convirtió en el funcionario más importante después del faraón, responsable de la administración, justicia e incluso política exterior.

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Datos relevantes sobre la tumba hallada en Egipto

De acuerdo al el Sr. Mohamed Abdel-Badii, jefe del Departamento Arqueológico Egipcio del Consejo Supremo de Arqueología, la planificación arquitectónica del cementerio está en línea con el estilo habitual de las tumbas individuales en Taiba durante la era moderna del estado.

Esta consiste en un patio exterior, una cabaña tallada en roca con forma de la letra (T), así como cámaras para enterrar bajo la superficie de la Tierra.

El patio del cementerio contiene una serie de elementos arquitectónicos bien conservados, entre ellos forrados con ladrillos mediados por un hueco dedicado a la fijación de una placa fúnebre (Stela), junto con una escalera rodeada de rampas en ambos lados que conducen a la entrada al cementerio.

Asimismo, el cementerio contiene una serie de vistas que llevan el nombre de su propietario "Paser", mientras que una delgada capa de tierra cubre partes de los coloridos murales, que lo muestra adorando frente a una serie de ídolos dentro de los santuarios.

Según los expertos, el equipo continuará estudiando y documentando el trabajo dentro del cementerio, con el objetivo de identificar a las personas enterradas allí y reconstruir su carácter, junto con el estudio del lugar en su contexto histórico y arqueológico.

Con esto se busca proporcionar una comprensión más profunda de la relación entre los cementerios de área y el entorno circundante, y arrojar luz sobre el desarrollo histórico y cultural de la región del Bajo Sheikh Abdul Qarna.