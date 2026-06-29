Piden aclarar el uso que se dará al Café-Bar Las Hormigas de la Casa del Poeta

Luego de que integrantes del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde participaran en la segunda mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Cultura, que dirige Ana Francis López Bayghen, la poeta María Rivera dijo a Excélsior que no existió un diálogo con quienes encabezaron la mesa y lamentó que aún no se aclare el tema del Café-Bar Las Hormigas.

Aunque se cumplió con regresarle el nombre a la casa y con despedir al director pasado, consideramos que, como dice el comunicado (del pasado 25 de junio), no se han cumplido muchas partes (de las exigencias) y algunas muy son preocupantes”, comentó ayer en entrevista María Rivera, integrante del colectivo.

Y agregó: “Nos interesa saber cómo piensan operar la venta de bebidas alcohólicas en el Café-Bar Las Hormigas, porque la Fundación Casa del Poeta (que antes administraba la casa) solicitó un permiso simple de venta de bebidas alcohólicas, pero no era (para) un bar comercial”.

Continúan las mesas de diálogo para escuchar las distintas voces sobre la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Juan Carlos Talavera

¿Cuál sería la pregunta específica para la titular de Cultura?, se le preguntó.

Queremos saber si la Secretaría de Cultura puede operar esto directamente, porque tenemos serias dudas respecto a si ya lo concesionó o piensa concesionarlo, en qué términos y a quién, ya que nos parece que aún hay una intención de meter espectáculos ajenos a la vocación de la Casa del Poeta, en el Café-Bar Las Hormigas, y una visión gentrificadora y oportunista del espacio.

Además, rechazamos tajantemente que la Casa del Poeta sea un centro multidisciplinario, una casa de cultura o una Utopía. Nosotros reivindicamos la historia y la función de ese lugar, establecido en un decreto”, apuntó.

Respuesta positiva a los defensores de La Casa del Poeta Foto Juan Carlos Talavera

¿Se observa algún riesgo? “Es preocupante por qué no abrieron el café bar, que es un espacio en el que se realizaban presentaciones y lecturas literarias, para eso no necesitas vender alcohol ni café. Ese espacio podría estar abierto desde hace mucho tiempo para presentaciones y demás. Y si no tenía licencia, pues no se vende.

Entonces, ¿qué permiso están esperando? Entiendo que el permiso que tenían (la anterior administración) ya no lo pueden reactivar, porque se lo dieron a la fundación y no al gobierno de la CDMX, que ahora administra la casa. Entonces, queremos saber qué permiso y en qué términos se solicitó o si se hizo algún cambio de uso de suelo. El Café-Bar era un lugar donde tú llegabas y podías tomar un café, una cerveza y, en algún momento, se sirvieron carnes frías, porque éste no puede ser restaurante, así que estamos ante una duda muy grande de qué hicieron, qué pretenden y para qué”, expuso.

Colectivo rechaza que el recinto se convierta en centro multidisciplinario, casa de cultura o Utopía. Juan Carlos Talavera

¿Qué lectura le dieron a la mesa de diálogo del pasado viernes? “Acudimos alrededor de seis personas (del colectivo) y fuimos a leer nuestro comunicado con todas nuestras exigencias (del pasado 25 de junio), pero la idea de acudir a la mesa era que nos dieran respuesta. Lamentablemente nadie lo hizo. Lo que pensamos es que es una forma de desdén inaceptable.

Estuvo el mediador, Edgardo Bermejo, muy amable, y un representante de la Secretaría de Cultura de la CDMX (Jesús Galindo, director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la CDMX), quien no abrió la boca en toda la reunión. Entonces, un diálogo con las autoridades no hubo. Se nos lo señaló, muy pronto en la mesa, (Edgardo Bermejo), que la SC iba a dar respuesta por escrito a nuestro a nuestro comunicado. Eso no es una mesa de diálogo, sino más bien de escucha”, aseveró.

Fachada de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicada en Álvaro Obregón 73, Colonia Roma. Achivo Excélsior

¿Cuál sería el llamado a la titular de Cultura? “Queremos que dé respuesta a todos nuestros puntos. Lo primero es que nos respondan. Eso queremos y que asuman los compromisos que están en el comunicado.

Finalmente, comentó que el colectivo mantiene firme la idea de que crear un consejo consultivo, integrado con representantes del INBAL y del INAH, y que la elección de su próximo director tenga el perfil de alguien que conozca muy bien la obra de Ramón López Velarde, que pueda atender a toda la comunidad poética del país “y que no se utilice de manera facciosa para un grupo”.