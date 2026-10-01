Leonardo Padura mantiene en marcha la adaptación de 'El hombre que amaba a los perros'

Leonardo Padura mantiene abierta la posibilidad de llevar El hombre que amaba a los perros a la pantalla, después de que un intento de adaptación cinematográfica quedara detenido. El escritor cubano habló del proyecto durante su visita al Festival de Biarritz, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria.

La realización audiovisual está encaminada con una casa productora, según informó CaféFuerte tras conversar con el novelista.

La noticia devuelve la atención a una novela publicada en 2009 que entrelaza las vidas de León Trotski, su asesino Ramón Mercader y un escritor cubano. Su recorrido por distintos países y momentos históricos plantea una historia que rebasa la reconstrucción de un crimen.

Una adaptación que ya interesó a Costa-Gavras

El director Costa-Gavras estuvo entre los cineastas interesados en trasladar el libro al cine. De acuerdo con CaféFuerte, aquel proyecto no avanzó debido a dificultades de producción y financiamiento, aunque el interés por una versión audiovisual de la obra continuó.

Padura coincidió nuevamente con el realizador en Biarritz, donde también se encontró con el filósofo francés Régis Debray. La reunión ocurrió durante una visita que combinó actividades literarias, encuentros con lectores y el homenaje del festival al autor cubano.

escritor cubano Leonardo Padura

El antecedente de Costa-Gavras forma parte de la historia de la adaptación, pero no confirma su participación en el proyecto actual. La información publicada por CaféFuerte tampoco permite establecer quién dirigiría la producción o en qué etapa se encuentran sus preparativos.

¿De qué trata El hombre que amaba a los perros?

La novela parte de los recuerdos de Iván, un aspirante a escritor que trabaja en un gabinete veterinario de La Habana. Tras la muerte de su esposa, rememora el encuentro que tuvo en 1977 con un desconocido que paseaba por la playa acompañado de dos galgos rusos.

Las conversaciones con ese hombre abren el camino hacia la historia de Ramón Mercader y el asesinato de Trotski. A partir de ahí, Padura alterna el recorrido del revolucionario desterrado, la formación de quien se convertiría en su verdugo y la experiencia del personaje cubano.

El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura

Biarritz reconoce su vínculo con la cultura y el cine

El escritor recibió el Abrazo de Honor el martes 29 de septiembre, durante la edición 35 del Festival de Biarritz América Latina. La organización destacó su contribución a la difusión de la cultura cubana e hispanohablante, así como el alcance de su obra literaria.

El festival también documentó un encuentro con René Solis, traductor de sus novelas, en el que Padura conversó sobre Cuba y presentó Ir a La Habana y Morir en la arena. La actividad incluyó una sesión de firmas con los lectores que acudieron a escucharlo.

“Soy un cinéfilo empedernido y el cine ha sido presencia constante en mi vida”, dijo el autor a CaféFuerte después de la ceremonia.

Su declaración acompaña una trayectoria en la que la escritura y el interés por las imágenes cinematográficas han mantenido una relación cercana.

Padura prepara el regreso de Mario Conde

El homenaje en Francia coincide con la concesión del Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España. El jurado reconoció su capacidad para explorar la verdad, la culpa y el peso de la historia sobre las personas.

La federación también subrayó la proyección internacional del novelista y la variedad de registros de su obra. Padura, quien recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, se convirtió en el primer escritor cubano distinguido con ese reconocimiento de Liber.

Mientras continúa su agenda de encuentros literarios, el autor trabaja en otra novela protagonizada por Mario Conde. Según adelantó a CaféFuerte, la trama ocurre en la Cuba actual y gira alrededor de la búsqueda de una mujer que debe recibir una herencia de dos millones de euros en España, pero cuyo paradero se desconoce.

bgpa