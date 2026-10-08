Le Clézio llegará a la FIL Monterrey en holograma desde Francia

Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940), Premio Nobel de Literatura en 2008, no viajará a México “por causas de fuerza mayor”; pero sigue en pie su participación en la 34 Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY), a través de un holograma.

La FILMTY y la Cátedra Alfonso Reyes, organizadoras de la conferencia magistral En persecución de la realidad, que ahora el narrador galo dictará a distancia, informaron ayer del cambio de formato y el día de la charla, que será el domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas, en el Auditorio JAC.

“Ofrecerá su conferencia en homenaje a Alfonso Reyes desde Francia, a través de una experiencia tecnológica con efecto holograma implementada por el Tecnológico de Monterrey. Personal del TEC viajará al país galo para hacer posible esta conexión del Nobel con sus lectores en Monterrey. Una experiencia única que hay que presenciar para creer”, comentaron en sus redes sociales.

Le Clézio, una de las estrellas de la feria regia, “abordará el vínculo entre literatura y realidad en referencia a la práctica de la historia e imaginación por Reyes”, se describe en el programa.

Esto con base en su libro más reciente, Tres entradas a México, en el que revalora la obra de la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, el narrador Juan Rulfo y el historiador Luis González y González.