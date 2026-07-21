El Mundial de 2026 concluyó con un balance no del todo positivo. El escritor Juan Villoro calificó la justa como un torneo “paradójico, lleno de prodigios en la cancha y también de disgustos fuera de ella”, donde el futbol demostró tener anticuerpos contra las amenazas de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), coronando de forma justa a España.

Sobre la participación de la Selección Mexicana, que culminó provisionalmente en la novena posición, Villoro consideró que el resultado “es más de lo que se esperaba”. Pese a no tener un material humano excepcional, destacó las tres fases del equipo bajo el mando de Javier Aguirre y aplaudió su entrega en la eliminación ante Inglaterra: “Lo decisivo fue la forma en que perdió el equipo mexicano, dominando el partido, proponiendo jugadas hasta el final”.

Juan Villoro analiza el Mundial 2026: "Un torneo lleno de prodigios y disgustos". Daniel Betanzos

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Informativa, Villoro también lamentó que la localía compartida fuera “una ofensa” por los pocos partidos asignados a México y criticó que los directivos insistan en mantener problemas estructurales que privilegian el negocio sobre lo deportivo, como la falta de ascenso en la Liga MX.

Villoro cuestionó el arbitraje y la tecnología, coincidiendo en que el VAR debería desaparecer, por quebrantar la esencia humana del error.

“La FIFA dijo ‘vamos a ser más justos’... Esto le dio a la pantalla un estatuto de jurisprudencia que le encantó a las televisoras... pero los criterios son absurdos”, sentenció, añadiendo que perjudicó a selecciones como Croacia, Colombia y Senegal. Asimismo, calificó la logística como un “castigo” físico para los futbolistas, debido a los traslados excesivos y cambios climáticos extremos.

Juan Villoro analiza el Mundial 2026: "Un torneo lleno de prodigios y disgustos" Daniel Betanzos

Respecto al anuncio de un formato de 64 selecciones para el Mundial 2030, el periodista señaló que responde a un interés financiero para integrar a mercados como China y la India:

“Todas las ideas de Infantino tienen que ver con la voracidad económica... El gran problema de un mundial tan largo es que los jugadores llegan desgastados... El fútbol machaca a sus protagonistas”.