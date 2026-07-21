Un tapete multicolor de fe: Xico transforma sus calles con la tradicional alfombra de aserrín

XICO, Ver.— Las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena arrancaron con la colocación de la tradicional alfombra de aserrín, un tapete multicolor que, año con año, transforma la calle principal en un corredor ceremonial. Antes del amanecer, cuadrillas de familias y mayordomos extendieron el aserrín teñido, acomodaron plantillas y dieron forma a figuras que representan oficios, animales, flores y símbolos religiosos.

La elaboración, que puede superar el kilómetro de longitud, es considerada por los habitantes como un acto de fe y agradecimiento. En esta ocasión, previo a la elaboración de la alfombra, hubo talleres en los que participaron niños y adultos, quienes aprendieron a teñir el aserrín, a elaborar las maquetas y las planillas que finalmente llevaron motivos florales y de agradecimientos a la virgen.

Xico estrena la tradicional alfombra de aserrín para Santa María Magdalena Fotos: Especial

La imagen de la santa salió en procesión y recorrió la alfombra entre música de viento, cohetes y el sonido de los cencerreros. Para los xiqueños, verla avanzar sobre el tapete es uno de los momentos más emotivos de la fiesta por la devoción con la que es llevada por el grupo de mayordomos elegidos por la comunidad. Una tradición de generaciones.

Las celebraciones continuarán durante toda la semana con misas, danzas, arcos florales y recorridos

Los grupos musicales se preparan para velar en la iglesia del pueblo, en donde le cantarán a la santa Las mañanitas al amanecer. Luego se degustarán los tamales y el mole preparados para los trasnochados.

Xico estrena la tradicional alfombra de aserrín para Santa María Magdalena Fotos: Especial

En cada actividad participan los barrios, que aportan cuadrillas, flores, comida y trabajo voluntario. La fiesta no sólo honra a la patrona; también reafirma la identidad de Xico como un pueblo donde la organización comunitaria sostiene una de las tradiciones más antiguas.

Con el paso de los días, la alfombra se renueva, se barre, se vuelve a colocar por tramos y se convierte en un espacio de convivencia. Niños, jóvenes y adultos participan en su cuidado, mientras visitantes y fotógrafos recorren el tapete para admirar los colores y las figuras. La semana de santoral avanza entre música, fe y trabajo colectivo, rumbo al día mayor, cuando la imagen volverá a caminar sobre la alfombra.