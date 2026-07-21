El Museo Experimental El Eco camina hacia su declaratoria como Monumento Artístico

Fue publicado ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se regulariza el inicio del procedimiento para emitir el decreto por el que se declara monumento artístico el bien inmueble denominado Museo Experimental El Eco.

“Se regulariza el procedimiento iniciado el 23 de junio de 2025, para continuar con la denominación del decreto por el que se declara Monumento Artístico”, detalló el DOF.

Y agregó: “Se hace del conocimiento de los interesados que contarán con término de 15 días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo o de la última de las publicaciones en el DOF, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos que estimen convenientes ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Buscan declarar Monumento Artístico al Museo Experimental El Eco Archivo Excélsior

Dicho espacio, en la colonia San Rafael, fue concebido por Mathias Goeritz (1915-1990) a invitación del empresario y promotor cultural Daniel Mont, bajo la idea de crear un foro dedicado al mundo de las artes.

Para lograrlo, Goertiz se apoyó en su Manifiesto de Arquitectura Emocional y transformó el espacio en una suerte de escultura viva y penetrable con elementos distintivos, como el pasillo de acceso, y gestos escultóricos como la estela amarilla en su patio que dieron lugar a una estructura poética.

El proyecto contemplaba que fuera un espacio multidisciplinario, por lo que en principio convivieron obras de Henry Moore, Carlos Mérida y del propio Goeritz con performances de danza y música.