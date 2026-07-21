¿Sabías que un humilde fraile capuchino logró cambiar el rumbo de la historia europea armado únicamente con una cruz de madera? Este lunes, el santoral rinde homenaje a San Lorenzo de Brindis, un místico con una mente brillante y un don de lenguas extraordinario que se convirtió en el consejero más codiciado de reyes y papas de su tiempo.

La veracidad de sus milagros y su imponente labor diplomática se hallan sólidamente registrados en el Martirologio Romano, fuentes que avalan su proclamación como Doctor de la Iglesia bajo el título de Doctor Apostólico por su profunda sabiduría teológica.

Qué santo se celebra hoy 21 de julio: San Lorenzo de Brindis y cómo invocar su fuerza Canva

Quién fue San Lorenzo de Brindis, el santo de hoy 21 de julio

San Lorenzo de Brindis fue un sacerdote capuchino italiano del siglo XVI, políglota y teólogo brillante, famoso por liderar espiritualmente al ejército cristiano frente al Imperio Otomano usando solo un crucifijo.

Nacido bajo el nombre de Julio César Russo, este religioso demostró una memoria prodigiosa que le permitía recitar la Biblia completa en sus idiomas originales. Su don de la palabra era tan magnético que sus sermones convertían a multitudes enteras a su paso.

Además de su faceta mística, ejerció un rol político crucial como pacificador en Europa, mediando en conflictos bélicos de alta tensión. Su vida demuestra que la verdadera fuerza reside en la coherencia de la fe y la palabra empeñada.

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Qué milagros y patronazgos se le atribuyen en el santoral de hoy

Los milagros atribuidos al santo del 21 de julio abarcan curaciones físicas instantáneas, el don de la levitación durante la Eucaristía y una inusual protección divina en pleno campo de batalla.

Su intercesión es buscada con fervor por aquellos que necesitan claridad mental, elocuencia para resolver conflictos familiares complejos o sabiduría ante decisiones cruciales de vida. Se le considera un protector ante los peligros inminentes y las crisis de fe profunda.

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Conoce qué otros santos se celebran hoy 21 de julio

El santoral de esta jornada conmemora también a un nutrido grupo de testigos de la fe, entre los que destaca con fuerza San Víctor de Marsella, un valiente militar romano martirizado por negarse a adorar ídolos paganos.

Junto a él, el calendario eclesiástico recuerda los siguientes nombres:

Santa Práxedes de Roma: Joven patricia que dedicó su fortuna a sepultar mártires cristianos.

Joven patricia que dedicó su fortuna a sepultar mártires cristianos. San Arbogasto de Estrasburgo: Obispo célebre por sus milagros y su vida eremítica.

Obispo célebre por sus milagros y su vida eremítica. San Daniel profeta: Figura bíblica venerada por su inquebrantable fidelidad en Babilonia.

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Oración a San Lorenzo de Brindis para pedir su auxilio

La oración a San Lorenzo de Brindis es una herramienta espiritual idónea para solicitar paz en el hogar, elocuencia y fortaleza para superar cualquier obstáculo aparentemente invencible.

Plegaria de Intercesión

Oh Dios, que para la gloria de tu nombre y la salvación de las almas diste a San Lorenzo de Brindis un espíritu de sabiduría y de fortaleza, concédeme seguir sus huellas.

Te pido que, por su intercesión, me otorgues la gracia de comunicar la verdad con caridad y de afrontar las dificultades de este día con valentía, especialmente en la necesidad que hoy presento ante ti.

Amén."

Permite que el ejemplo de valentía del santo capuchino guíe tus pasos durante la jornada. Mientras reflexionas en sus virtudes, prepárate para renovar tu fe de cara a la gran solemnidad que el santoral nos deparará mañana.